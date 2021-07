Veliko zanimanje za izračun pokojnine

V nadaljevanju preberite:



Zanimanje za upokojitev in pogoje, pod katerimi bomo živeli po tem, ko se nam bo izteklo delovno razmerje, je preseglo vsa pričakovanja. Kar 34.277 ljudi je v prvih dveh tednih (do včeraj zjutraj) vstopilo v enega od kalkulatorjev za informativni izračun datuma svoje upokojitve in zneska pokojnine na spletni strani Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Tam nas čaka presenečenje.