Vesel pred parlamentarci prihodnji teden

Potem ko je vlada prejšnji teden le dočakala pismo predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in je lahko potrdila Tomaža Vesela kot kandidata za evropskega komisarja, se bo ta predstavil parlamentarcem prihodnji četrtek, 8. avgusta.

Vesel je v prvih izjavah napovedoval, da se že veseli predstavitve, saj da doslej še ni govoril z opozicijo. Koalicijski SD in Levici pa se je po tem, ko ju je Gibanje Svoboda presenetilo z njegovo izbiro, že predstavil in si na podlagi tega zagotovil tudi njuno podporo že na seji vlade. Mnenje parlamentarnega odbora za evropske zadeve, ki ga vodi Franc Breznik, za vlado ni zavezujoče, bodo pa na njem poslanci SDS in NSi že podali prvi signal, kako vidijo njegovo kandidaturo in kako bodo njihovi poslanci ravnali v evropskem parlamentu, kjer so del največje grupacije Evropske ljudske stranke (EPP).

Von der Leynova je kot skrajni rok za posredovanje kandidatov postavila 31. avgust, a si želi pogovore z njimi začeti že prej, in če bo zdržala trenutno zastavljena slovenska časovnica, ga bo lahko prej opravila tudi že z Veselom.