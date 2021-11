Veseli december prinaša na ceste dodatno tveganje

Upanje, da bomo tudi letos poročali o najboljši prometni statistiki v zgodovini Slovenije, je ugasnilo že pred tedni, ko se je število smrtnih žrtev že izenačilo z obdobjem celotnega lanskega leta. Do zdaj je na cestah umrlo 109 udeležencev, lani v enakem obdobju pa 79. A pred nami je še veseli december.

Predvsem zaradi omejitve gibanja in prepovedi druženja je bilo lani manj prometa in v tem obdobju tudi manj veseljačenja, ki je v minulih letih decembra imelo pomembno vlogo pri prometnih nesrečah. Da so svoj delež k varnejšim cestam dodali vladni ukrepi, je razvidno tudi iz uradnih podatkov agencije za varnost prometa.

Če se osredotočimo na posledice, je bilo med prvim valom epidemije smrtnih prometnih nesreč manj za tretjino, poškodb pa za polovico. V drugem valu so podatki še spodbudnejši, saj je smrtnih prometnih nesreč manj kar za 71 odstotkov, poškodb pa za 62 odstotkov.

Uspeh, ki ga bo težko ponoviti

Tako so se dolgo ponavljajoče se želje strokovnjakov s področja prometne varnosti o Viziji nič vsaj v lanskem decembru (deloma) uresničile. Slovenske ceste namreč lanskega decembra niso terjale najhujšega krvnega davka, smrtnih žrtev. Decembra leta 2018 je zaradi posledic prometne nesreče umrlo devet ljudi, leta 2016 pa kar 11.

Vzrok, da je bilo lansko leto tako uspešno, ni bila samo večja previdnost udeležencev v prometu, k temu so pripomogli predvsem ukrepi za omejevanje gibanja.

Prav zato bo to ob vseh prizadevanjih za varnejše ceste težko izvedljivo tako letos kot v prihodnjih letih. Zlasti, ker je december močno povezan tudi z alkoholom, ki je še vedno eden glavnih razlogov za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

prometne nesreče

Zaradi vse slabše prometne varnosti so se že pred časom na agenciji za varnost prometa (AVP) osredotočili na preventivne akcije, ki dokazano močno pripomorejo k zmanjšanju števila prometnih nesreč.

»Agencija je aktivnosti za večjo varnost v prometu okrepila že septembra, sredi oktobra pa je v Ljubljani sklicala delovno srečanje s policijo in nevladnimi organizacijami, saj se je v letošnjem letu kljub stalnim opozorilom in akcijam na terenu, prizadevanjih policije, vseh organizacij, ki skrbijo za varnost v prometu, krivulja smrtnih prometnih nesreč žal obrnila navzgor,« pravijo na AVP.

Epidemija vpliva tudi na preventivo

Slabšanje epidemičnega stanja v državi žal vpliva tudi na njihove dejavnosti, predvsem tam, kjer so imeli namen izvajati neposredni stik, so pa zato del aktivnosti preselili na splet.

V prihodnjih tednih bodo izvedli več terenskih akcij s promotorji prometne varnosti za ozaveščanje o tveganjih zaradi alkohola in neprilagojene hitrosti v prometu v več mestnih občinah, v središčih oziroma na območjih božično-novoletnih stojnic, kjer bodo med drugim razdeljevali promocijski material.

Poziv agencije za varnost prometa vsem udeležencev v prometu je zato še kako na mestu: »Bodimo pozorni do ranljivih udeležencev, odpovejmo se uporabi mobilnega telefona, vožnji pod vplivom alkohola, pripnimo se na vseh poteh, poskrbimo za pripetost vseh potnikov, spoštujmo vozne razmere in predpise, predvsem pa prilagodimo hitrost, umirimo tempo, bodimo pozorni.«