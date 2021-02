Veselje, a tudi veliko prilagajanja pred začetkom pouka

Brez ocenjevanja

Okoli 107.000 učencev ter 11.650 dijakov iz zahodnega dela Slovenije se prihodnji teden vrača v šole. Zaradi ukrepov NIJZ in navodil ministrstva so v šolah ves petek spreminjali urnike, nekaj dela jih čaka še ob koncu tedna. Ravnatelji večjih težav ne pričakujejo, tudi testiranje učiteljev bodo izvedli tako, da bodo vsi razredi pouk začeli v ponedeljek. Da bodo lahko zagotavljali mehurčke, bodo ponekod pomagali študenti. Bolj oddaljene šole imajo s tem veliko težav, saj študentov v manjših krajih ni.Vrnitev v šole za zahodni del države, vzhodni bo imel prihodnji teden počitnice, se bo začel s testiranjem zaposlenih, v šole se bo vrnilo okoli 6000 učiteljev. Ravnatelj OŠ Prežihovega Vorancaje dejal, da se bodo v ponedeljek od šestih zjutraj testirali tisti, ki se po štirih mesecih vračajo v šole: »Najprej se bodo testirali razredniki, ki morajo biti prvo uro že v šoli, potem še ostali. Učitelji, ki so že bili v šoli, se bodo testirali v torek, ker se morajo po novem testirati enkrat na teden, a ni predvideno kateri dan.«Otroci bodo morali biti ves čas v svojem mehurčku, mešanja ne sme biti. Starše so tako prosili, naj gredo otroci 4. in 5. razredov iz podaljšanega bivanja, če je le mogoče, takoj po pouku domov. Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev in ravnatelj OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljanije dejal, da bodo pri njih v oddelku podaljšanega bivanja pomagali študenti: »Že za ponedeljek so naročeni na testiranje. Pri nas je to mogoče, težava je v krajih, ki so od univerzitetnih središč oddaljeni. Tam si s študenti ne morejo veliko pomagati, ker jih ni.«Ministrstvo za izobraževanje je v svoji okrožnici zapisalo, da se pouk v manjših učnih skupinah, kjer so se mešali otroci iz različnih razredov in imeli tudi različne učiteljice, začasno ne izvaja. Ravnateljica OŠ Danile Kumarje dejala, da bodo pri njih manjše učne skupine še vedno imeli: »V okrožnici tudi piše, da moramo imeti v heterogenih skupinah maske. Tako bodo učiteljice šle po učence iz vsakega razreda, ko bodo prišli v prazno učilnico, se bodo učenci iz posameznega razreda usedli skupaj kot mehurček in bodo od drugega mehurčka oddaljeni dva metra. Vsi bodo seveda nosili maske. Še vedno je to bolje, kot da bi učence nenadoma učila učiteljica, ki je ne poznajo in jih bo pozneje morda celo ocenjevala. Prvi teden sicer ocenjevanja ne bo. Izbirnih predmetov pa ne bomo izvajali na tak način, ker se tam mešajo otroci tudi iz osmih oddelkov. Presrečni smo, da se šole odpirajo.«Gorup je dejal, da pri njih manjših učnih skupin ne bo, v šoli se bodo dogovorili, katera učiteljica bo poučevala, lahko sta v razredu tudi obe. Pečan je dodal, da tudi ocenjevanje pozneje ne bo nobena težava, saj vsaka učiteljica lahko vpraša svoje učence. Še največ težav je po Pečanovem mnenju s prevozi: »NIJZ priporoča stalni sedežni red, ki bi bil mogoč le, če bi vsak dan ob isti uri končali pouk. Tako bodo pač dovolj narazen sedeli in imeti bodo morali maske.«Tudi v srednjih šolah največ težav pričakujejo pri prevozih, je dejala predsednica društva ravnateljev srednjih šol Nives Počkar: »Nismo dobili nobenega obvestila, da bi bil kakšen dodaten avtobus oziroma dodatno organiziran prevoz. V srednjih šolah se sprašujemo, ali naj dijake med glavnim odmorom spustimo ven ali morajo ostati v razredih, kjer je predpisano zračenje. To bo prihodnji teden, ko bo pod ničlo, tudi problem. Problem je tudi organizacija pouka športa, kjer se razredi po novem ne smejo mešati.«Triinosemdeset tisoč učencev iz vzhodnega dela države se bo v šole vrnilo 22. februarja.