Veterani vojne za Slovenijo obsojajo predvolilno zlorabo ukrajinskih beguncev

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo najostreje obsojajo izkoriščanje beguncev, ki so ob napadu Rusije zapustili Ukrajino, v politične in predvsem predvolilne namene. »Z delitvijo na begunce in migrante, večvredne in manjvredne, ker pripadajo drugačnim kulturam in rasam, se ustvarja vtis o rasizmu v Sloveniji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še navedli, je po poročanju medijev število beguncev iz Ukrajine preseglo milijon. »Naša država in civilna družba sta se odzvali hitro in učinkovito. Upamo lahko, da se bo takšen odziv nadaljeval tudi v prihodnjih dneh in tem dejavnostim smo se in se še bomo odzvali tudi vojni veterani,« so dodali.

Oblast pozvali, naj se ne igra z ugledom države

Ob tem so politiko na oblasti pozvali, naj se ne igra z ugledom države in usodami ljudi. »To državo vam je ljudstvo zaupalo le v začasno upravljanje in ne v trajno last,« so dodali.

V zvezi veteranov so že ob napadu Rusije na Ukrajino izrazili zaskrbljenost in ogorčenje nad uporabo vojaške sile. Opozorili so, da lahko vojaški napad povzroči ogromno število beguncev in opustošenje celotnih področij, na katerih se bodo spopadi odvijali.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Proti izkoriščanju tudi Društvo Ljubljana-Kijev

Včeraj se je proti izkoriščanju vojne v politične namene opredelilo tudi Društvo Ljubljana-Kijev. V njem – kot so zapisali – podpirajo vsako javno izražanje proti vsaki vojni. »Načelno pa ne podpiramo izkoriščanja tragedij in vojn v politično-strankarske namene,« so zapisai v odzivu na sredin shod v podporo Ukrajini v Ljubljani, ki so se ga udeležili premier Janez Janša in nekateri člani vlade.

Shod je bil po njihovem mnenju v odzivu na družbenem omrežju Facebook, pod katerega sta se podpisala soustanovitelja društva Inna Demčenko Fröhlich in Jože Šimec, osebna odločitev predsednika društva Andrija Hevka, organiziran pa je bil brez soglasja soustanoviteljev.

Govoril je tudi ukrajinski veleposlanik v Ljubljani Mihajlo Brodovič. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Nismo imeli ne pogovora ne dogovora. Ko bomo naslednjič dali pobudo za podoben shod, bomo povabili vse javne osebnosti in kulturne ustanove ter vsa društva,« so zapisali.

Na njihov zapis se je Janša odzval s tvitom. Meni naslednje: »Društvo predstavlja predsednik in ne dva člana, ki jih je poiskal KUL v svojih evidencah.«

Sredin shod sta soorganizirala še ukrajinska diaspora in ukrajinsko veleposlaništvo. Že v torek pa je na Trgu republike potekal shod, prav tako v podporo Ukrajini, ki ga je podprlo več kot 30 organizacij civilne družbe.