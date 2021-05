Vetrnice tudi na avstrijski strani Košenjaka

Ne na vodovarstvenem območju

Poleg Ojstrice še Paški Kozjak in Rogatec

Ugibanj o tem, ali bo avstrijska elektrarniška družba Kelag na meji s Slovenijo zgradila večje vetrno polje , ni več. Investitorji so načrte za gradnjo v maniri dobrih medsosedskih odnosov predstavili na občini v Dravogradu. Na avstrijski strani obmejnega hriba Košenjak (Hühnerkogel) se bo zagotovo vrtelo sedem avstrijskih vetrnic, na slovenski pa največ tri, če bodo Dravske elektrarne Maribor uspešne z naložbo.Avstrijsko vetrno polje z močjo 36,4 megavata bo Kelag na avstrijski strani Košenjaka zgradil v petih letih. Ena od vetrnic se bo precej približala kmetiji na slovenski stani. Od nje bo oddaljena okoli 700 metrov zračne linije. Dravograjski podžupanje povedal, da bodo Avstrijci vse dostope do vetrnega polja uredili na svoji strani hriba. »Investitorji so nas o svojih namerah seznanili na podlagi dobrih odnosov, ki jih imamo v Dravogradu z avstrijsko občino Labot (Lavamünd), sicer pa ni niti občina niti država Slovenija stranka v postopku,« je pojasnil Preksavec.V nasprotju s Kelagom imajo Dravske elektrarne Maribor večje težave z uresničitvijo načrtov za gradnjo vetrnega polja na slovenski strani hriba. Na dveh slemenih med Morijevim vrhom in Koboltovim vrhom v smeri vrha Košenjaka bi v gozdu na nadmorski višini 1245 metrov postavili tri vetrnice, s skupno močjo 10,5 megavata. Med seboj bodo oddaljene med 500 in 550 metri. V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) so pojasnili, da bodo namestili vetrne turbine nove generacije, ki so tehnološko izpopolnjene. Vsaka vetrnica bo sestavljena iz temelja s premerom do 25 metrov in betonskega ali jeklenega stolpa, visokega med 105 in 135 metri, na katerega bodo namestili turbino z generatorjem.Nekateri krajani na Ojstrici in Goriškem vrhu vetrnicam nasprotujejo. Na občini, ki je sicer z gradnjo že leta 2014 soglašala, so se odločili, da bodo na tem območju predlagali razpis posvetovalnega referenduma. »Naš pogoj je le, da vetrnic ne smejo postaviti na vodovarstvenem območju,« je povedal Preksavec.V Dravskih elektrarnah Maribor so pojasnili, da so v skladu s sprejetim sklepom za začetek državnega prostorskega načrtovanja za tri vetrne agregate na Ojstrici v izdelavi še manjkajoče strokovne podlage, in sicer analiza aktivnosti netopirjev, ocena vizualne izpostavljenosti in vizualizacija postavitve vetrnih agregatov. Če bo okoljsko poročilo ustrezno pripravljeno, bo v prihodnjem letu sledila javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta, okoljskega poročila in idejne zasnove projekta.DEM namerava vetrna polja graditi tudi na Paškem Kozjaku in v Rogatcu. Na Paškem Kozjaku želijo postaviti štiri vetrnice, s skupno močjo 14,4, megavata. Tri bodo stale v občini Vitanje, ena pa na meji občin Vitanje in Mislinja, blizu občine Dobrna. Visoke bodo od 110 do 145 metrov, premer rotorja bo med 125 in 145 metri.V Rogatcu jih bo šest, skupna moč bo 21,6 megavata, stale pa bodo na grebenu Maceljske gore, v mejnem območju občin Žetale in Rogatec z Republiko Hrvaško. Vetrni Polji Ojstrica in Rogatec naj bi začeli obratovati leta 2023, dve leti kasneje pa še vetrno polje Paški Kozjak.