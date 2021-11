Višje plače za 35.000 uslužbencev

Več kot 35.000 zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu bo predvidoma že za december prejelo višjo plačo, kot jo je imelo do zdaj, in sicer od štiri do 24 odstotkov. Z včeraj podpisanim dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač so se pristojna ministra Janez Poklukar in Janez Cigler Kralj ter predsednici obeh reprezentativnih sindikatov zavezali k boljšemu vrednotenju več kot 200 delovnih mest v teh dveh dejavnostih. Finančne posledice sklenjenega sporazuma v zdravstvu ocenjujejo na 85 milijonov evrov, kar bo morala v celoti kriti zdravstvena blagajna, na področju socialnega varstva pa na 37 milijonov evrov. To pa se bo delno poznalo tudi pri položnicah oskrbovancev domov.

»Smo korak bliže cilju, da pravičneje ovrednotimo delo članov. Nadaljevali bomo pogajanja, da bomo tistim zaposlenim, ki zdaj morda ne bodo najbolj zadovoljni, ker niso dobili, kar so pričakovali, v prihodnjem letu omogočili tako pravično plačilo kot dostojne delovne pogoje,« je ob podpisu napovedala Slavica Mencingar, predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi. Irena Ilešič Čujovič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva, pričakuje, da bodo še pred koncem leta začeli pogovore tudi o standardih in normativih.

Slavica Mencingar, Janez Poklukar, Janez Cigler Kralj in Irena Ilešič Čujovič so podpisali dogovor, s katerim bodo plače večine zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu višje za od štiri do 24 odstotkov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Povedala je, da so izpogajali višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvenih poklicih v plačnih podskupinah E2, E3 in E4, za več kot 80 odstotkov zaposlenih v socialnovarstvenih poklicih in 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v zdravstvu in socialnem varstvu. Odstotek zvišanja bo različen glede na delovno mesto. Za največ, za tri do šest plačnih razredov oziroma od 12 do 24 odstotkov, bodo višje plače medicinskih sester v bolnišnicah, v socialnem varstvu pa za tri do štiri plačne razrede oziroma od 12 do 16 odstotkov, predvsem za bolničarje, medicinske sestre, socialne oskrbovalke in varuhe.

Spremenili so vrednotenje delovnih mest psihologov, logopedov, socialnih delavcev v zdravstvu in socialnem varstvu. »Kot nepogrešljive člene smo vključili tudi strežnice, delavce v kuhinji, pralnici, recepciji in vzdrževanju,« je naštela Irena Ilešič Čujovič. Pristojne je pozvala, naj zagotovijo sredstva za izpolnitev dogovora: »Gre za sredstva iz ZZZS, ki kot javni zavod zakonsko nima predvidenega financiranja primanjkljaja, ter za sredstva iz oskrbnin v socialnem varstvu, kar bi v sedanjih razmerah morala zagotoviti država.«

Skupaj naj bi se plačna masa povečala za približno 122 milijonov evrov. Od tega v socialnem varstvu predvidoma za 37 milijonov evrov, od tega naj bi štiri milijone zagotovil državni proračun, 17,4 milijona ZZZS, cene storitev institucionalnega varstva pa naj bi se zaradi stroškov dela zvišale v povprečju za 5,6 odstotka.