Višje plače za policiste in zaposlene na MNZ

Višje plače za policiste ter zaposlene na notranjem ministrstvu, ponovno izplačevanje schengenskega dodatka in že v letu dni pogovori o sklenitvi kolektivne pogodbe – takšen je rezultat današnjega podpisa stavkovnega sporazuma med notranjim ministrom Alešem Hojsom in predsednikom policijskega sindikata Rokom Cvetkom, poroča STA.



Minister Hojs ter predsednik Policijskega sindikata Slovenije Cvetko sta danes slovesno podpisala stavkovni sporazum, ki je dejansko končal večmesečno stavko policistov, čeprav jo bodo uradno preklicali šele, ko bodo izpolnjene vse točke sporazuma.

Oba sopodpisnika sta izrazila zadovoljstvo z dogovorom. »Sindikat je konstruktiven partner,« je ocenil Hojs, pri tem pa poudaril svoje prepričanje, da v vojski, policiji in drugih represivnih organih sindikati sploh ne bi smeli obstajati.



Hojs je poudaril, da je vlada popustila pri zahtevi sindikata po premiku časa ocenjevanja možnosti napredovanja. To bo sicer enkratno pomenilo večje odhodke iz proračuna, a že v letu in pol se bo vse izravnalo, ker bodo zato nekateri naslednjič napredovali kasneje, je pojasnil.



Masa za plače sicer po Hojsovih pojasnilih ostaja nespremenjena. Bodo pa določene prerazporeditve – tisti na terenu bodo dobili nekaj več od teh, »ki so zgolj v pisarni«, je ponazoril.



Ena od točk sporazuma je prav povišanje plač zaposlenih v policiji, ki bo različno glede na karierne razrede. Tako bodo po Cvetkovih pojasnilih policisti, nadzorniki državne meje, upravičeni do 150 evrov bruto dodatka na mesec, višji policisti v operativi do 140 evrov na mesec, pomočniki komandirjev, kriminalisti na nivoju policijskih inšpektorjev do 130 evrov bruto dodatka k plači na mesec, višji policijski inšpektorji, višji kriminalistični inšpektorji ter policijski in kriminalistični svetniki pa do sto evrov bruto mesečnega dodatka.



»Prvič nam je uspel neki resen preboj v skupnih pogajanjih, da se ustrezno ovrednotijo tudi specifike podpornih služb, torej strokovno-tehničnega kadra v policiji, ki zagotovo ima zelo specifične naloge s podobnim kadrom v širšem javnem sektorju, pa tudi za del zaposlenih na MNZ, ki neposredno izvajajo te podporne naloge. Zanje dodatek na mesečni ravni znaša sto evrov bruto,« je še pojasnil Cvetko.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: