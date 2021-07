Višje pokojnine za nekatere skupine

V nadaljevanju preberite:

Večina od približno 14.600 upokojencev, ki so si med letoma 2000 in 2012 dokupili obdobja študija oziroma služenja vojaškega roka, še čaka na odločbe, ki bi jim jih moral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) poslati do konca junija. Zamudo je povzročilo predvsem to, da je državni zbor v kratkem času poleg novele pokojninske zakonodaje, ki določa drugačno obravnavo te dobe, sprejel še dve drugi, že v prihodnjih mesecih pa se jih napoveduje še nekaj, ki prinašajo večinoma socialne korektive za nekatere skupine.