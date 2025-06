Višje sodišče potrdilo zavrnitev tožbenega zahtevka Bia Separations

Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožbo avstrijske družbe Bia Separations na sodbo novogoriškega okrožnega sodišča, s katero je to v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek avstrijske družbe za plačilo 82,8 milijona evrov, je danes sporočil direktor slovenske družbe Sartorius Bia Separations Aleš Štrancar. Sodba je s tem pravnomočna.

Višje sodišče je v celoti zavrnilo argumentacijo avstrijske družbe, ki jo je zastopal njen stečajni upravitelj Michael Wagner, da naj bi Štrancar kot poslovodja slovenske družbe leta 2015 namerno prikazoval neresnično finančno stanje ob pozneje uspešnem finančnem prestrukturiranju družbe, je pojasnil direktor slovenske družbe.

Finančno prestrukturiranje družbe v prisilni poravnavi sta potrdila tako upniški odbor kot sodišče v sklepu o potrditvi poravnave, je izpostavilo sodišče. Ker ta sklep ni bil niti napaden niti razveljavljen, je bil pravilno in zakonito razveljavljen tudi delež avstrijske družbe, ki pri uspešnem prestrukturiranju slovenske družbe ni želela sodelovati.

»Navedena sodba znova dokazuje, da navedbe in nenehni poskusi stečajnega upravitelja Wagnerja niso niti utemeljeni niti točni, kaj šele strokovni. Veseli smo, da je tudi višje sodišče prepoznalo naše argumente,« je dejal Štrancar.

»Wagner, ki že od začetka prisilne poravnave avstrijskega podjetja leta 2015 zasleduje zgolj en cilj – ugoditi enemu od lastnikov in upnikov avstrijske družbe na škodo večine ostalih upnikov in solastnikov avstrijske družbe –, bo za svoja dejanja prej ali slej moral odgovarjati in poplačati škodo, ki jo je povzročil,« je dodal.