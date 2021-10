Višji obrati prezračevalnih naprav

2

V članku lahko preberete:NIJZ je več kot 550 dni po začetku epidemije objavil navodila za prezračevanje prostorov. Tehnično podrobna in koristna navodila med ljudi prihajajo zelo pozno. Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka, NIJZ svetuje odpiranje oken na stežaj. Pogosto odpiranje oken, četudi to zaradi mraza povzroča neudobje, svetujejo za prostore, ki nimajo mehanskih prezračevalnih naprav. Ker imajo sodobnejše prezračevalne naprave vgrajene merilnike vsebnosti COv zraku, inštitut priporoča nastavitev na nižjo vrednost vsebnosti COod običajne. Stopnja vsebnosti CO2 je namreč indikator, kolikšen del zraka je že bil v pljučih oseb v prostoru. Večji ko je delež CO, večja je verjetnost visoke prisotnosti virusa.