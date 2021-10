Vizjak objavljeni posnetek pogovora s Petanom označil za manipulacijo

Plačevanje davkov je nujno in za tem stojim, je v prvem odzivu po objavi posnetka, na katerem naj bi kot takratni gospodarski minister podjetniku Bojanu Petanu svetoval, kako se izogniti plačilu davka, poudaril okoljski minister Andrej Vizjak. Posnetek in njegovo celotno montažo je označil za manipulacijo, prst pa uperil proti »odpadkovni mafiji«.

»Z moje strani obstaja utemeljen sum, da ne gre za avtentične posnetke. Po moji oceni gre za neko lepljenko, prirejeno zvočno kompozicijo z namenom, da se me diskreditira. Gre za hude obtožbe, ki jih obžalujem,« je Vizjak poudaril ob robu vladnega obiska obalno-kraške regije.

POP TV je v ponedeljek objavil 14 let star posnetek, na katerem naj bi Vizjak Petanu v času prve Janševe vlade predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Obenem mu je ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo privolil v njegove pogoje.

Vizjak je na objavljenem posnetku plačevanje davkov državi opisal kot »glupo« in večkrat ponovil, da lahko Petanu zagotovi politično podporo pri tem, navaja portal 24ur.com. Gre za, kot je slišati s posnetka, nekaj čez 30 milijonov evrov. »Jaz ne vem, zakaj bi denar metal stran za tako bedasto stvar. Daj mi ti povej. Meni je to totalno nelogično. Da bi ta denar od Term Čatež, ne vem koliko milijonov, šel za plačevanje davkov,« je slišati.

Tonin in Počivalšek pričakujeta Vizjakova pojasnila Prvaka koalicijskih strank NSi in SMC Matej Tonin in Zdravko Počivalšek pričakujeta pojasnila okoljskega ministra Andreja Vizjaka glede objavljenega posnetka pogovora s podjetnikom Bojanom Petanom. »Z izkušnjami sem prišel do tega, da kar se objavi na televiziji, ni nujno res,« je dejal Počivalšek. Tonin pa želi Vizjakova pojasnila črno na belem. »Medijskih umorov, takih in drugačnih, sem navajen, tako da počakajmo,« je ob robu vladnega obiska obalno-kraške regije dejal prvak SMC in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek. Po njegovih besedah je najprej treba priti do odgovora na vprašanje, kaj to je. »Verjamem, da bo minister Vizjak znal pojasniti vsako podrobnost,« je dejal Počivalšek. Tudi v NSi po Toninovih besedah čakajo na »natančna in podrobna« pojasnila, ki jim jih je Vizjak tudi obljubil. Na podlagi teh pojasnil bo stranka sprejela konkretne odločitve, je napovedal njen predsednik in obrambni minister.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Vizjak je danes posnetek označil za zmanipulirano lepljenko, ki je po njegovem plod sodelovanja podjetnika Martina Odlazka in »njegovega imperija, ki se ukvarja tudi s smetmi«. Tudi sicer je Vizjak prst uperil proti »odpadkovni mafiji«.

»Tega konstrukta si ne znam drugače razlagati, kot da gre za poskus likvidacije mene s tega položaja v povezavi z 'odpadkovno zgodbo'. Doslej je vedno 'odpadkovna mafija' likvidirala ministre, ki so bili na položaju, ko so predlagali nekaj, kar jim poslovno ne ustreza,« je dejal Vizjak.

Spomnil je, da je okoljsko ministrstvo pripravilo zakon o varstvu okolja, ki po njegovih besedah sledi načelom varovanja okolja in interesom ljudi, podpirajo pa ga tudi nevladne organizacije. »To pomeni konec velikim dobičkom te smetarske mafije,« je dejal.

Vizjak: Resnici hočem priti do dna

»Z gospodom Petanom se nikoli nisem dogovarjal ali sporazumeval o nobenem poslovnem delu, sodelovanju, poslu ali čemerkoli drugem. Res gre za hude obtožbe. Tudi nobenih rezultatov teh očitanih dejanj ni,« je še poudaril Vizjak. Po ministrovem mnenju ni naključje, da so 14 let star posnetek »oziroma lepljenko nekaterih izjav« objavili ob posredovanju predloga zakona o varstvu okolja vladi. Dejal je še, da hoče priti resnici do dna.

Na objavo Vizjakovega posnetka se je med drugim odzval tudi notranji minister Aleš Hojs. »Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade,« je zapisal na twitterju. Kot je dodal, mu je bilo povedano tudi, da zadevo vodijo iz Odlazkovih logov. »Če spremljamo njihove portale, radie in tisk, je jasno vse,« je sklenil Hojs.