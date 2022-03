Vlada Boruta Rončevića imenovala na čelo spornega raziskovalnega zavoda

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sklenila, da za vršilca dolžnosti direktorja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto imenuje Boruta Rončevića, nekdanjega državnega sekretarja v vladi SDS.

Njegova naloga je, da opravi priprave za začetek dela zavoda, čigar idejni oče je. Vlada je namreč le mesec pred volitvami ustanovila nov javno raziskovalni zavod JRZ Rudolfovo. Raziskovalni zavod v Novem mestu, kjer že deluje zasebna univerza, vlada pa iz že obstoječih zavodov in fakultet, med drugim tudi Fakultete za informacijske študije (FIŠ), ki je prav tako del rastočega Rončevićevega visokošolskega imperija, ustanavlja javno univerzo, bo davkoplačevalce v naslednjih dveh letih stal 5,2 milijona evrov. Denar naj bi zagotovilo ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport.

Državni zbor bo na izredni seji v četrtek, 31. marca, obravnaval predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto v javni zavod, ki so ga vložili poslanci SDS in NSi. Že lani je bila po tem kopitu v javni zavod preoblikovana Visoka šola Grm v Novem mestu. S tem, ko je državni zbor dopustil tudi, da se Rončevićeva FIŠ širi po mili volji, so bili formalno izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove javne univerze v Novem mestu, ki bo v rokah kadrov strank trenutne vlade. Visokošolski sindikat Slovenije meni, da v kontekst ustanavljanja javne novomeške univerze verjetno spada tudi ustanovitev javnega raziskovalnega inštituta Rudolfovo.

»Nesmiselno in netransparentno«

Ustanovitev novega inštituta sta v javnem pismu kritizirala tudi rektor univerze v Ljubljani in predsednik Rektorske konference Gregor Majdič in predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (Kosris) Gregor Andrluh. Tako Kosris kot Rektorska konferenca sta mnenja, da je ustanovitev Zavoda Rudolfovo »nesmiselna, nerazvojna, nepremišljena, predvsem pa ne naslavlja aktualnih družbenih izzivov.«

Opozorila sta, da medtem ko vlada ne zagotavlja sredstev za normalno delovanje »obstoječih akademskih inštitucij, ki imajo dokazane mednarodno odlične dosežke«, nepremišljeno ustanavlja nove inštitute, pri čemer pogrešata tudi »transparentnost pri identifikaciji virov sredstev, namenjenih planiranim in novo ustanovljenim inštitucijam«. Poudarjata, da sploh ni znano, kaj naj bi novi raziskovalni zavod sploh počel in za kaj bodo sredstva zanj porabljena. »Raziskovalne organizacije vsak evro javnega denarja transparentno porabimo za raziskave, zato nas utemeljeno zanima, kakšne in katere raziskovalne rezultate bo s 5,2 milijonov evrov prikazal novi zavod Rudolfovo,« sta zapisala.

Predsednik sindikata Gorazd Kovačič je opozoril, da ni problematično le črpanje znatnega deleža sredstev v zavode z majhnim številom študentov. Skrbi ga, da bo kmalu na udaru tudi Rektorska konferenca, v katero se že želita umestiti tudi Nova univerza Petra Jambreka in zasebna univerza v Novem mestu. Sindikalist in sociolog Kovačič meni, da želijo te univerze, ki jih pogosto vodijo kadri blizu SDS, preko Rektorske konference »pridobiti vpliv na oblikovanje visokošolske in raziskovalne politike in tudi na zasedanje mest v strateških telesih, kot so svet Nakvis, organi ARRS, Svet RS za visoko šolstvo in Razvojni svet RS«.