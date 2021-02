Vlada danes o morebitnem rahljanju ukrepov

7.30 V Kambodži začeli s cepljenjem prebivalstva

7.10 Negativni test od danes potrebujejo tudi migranti, ki delajo v Avstriji

7.00 Vlada na današnji seji o ukrepih

Kitajska bo Kambodži predvidoma donirala milijon doz cepiva Sinopharm, kar zadostuje za cepljenje 500.000 oseb, piše britanski Guardian. V 16-milijonski Kambodži, kjer so sicer potrdili zelo malo okužb z novim koronavirusom, so s cepljenjem proti bolezni covid-19 začeli danes. Med prvimi, ki so se cepili, so bili sinovi kamboškega premierjain nekateri ministri. Predsednik vlade se ni cepil, saj ima 68 let, cepivo Sinopharm pa je primernejše za mlajše.Od danes je negativen izvid testa na novi koronavirus ob vstopu v Avstrijo obvezen tudi za dnevne migrante. Enkrat na teden se morajo registrirati in ob tem predložiti negativen izvid testa, je pretekli teden odločila avstrijska vlada. Testirati se je mogoče tako v Sloveniji kot v Avstriji.Vlada bo danes razpravljala o stanju epidemije v državi in ukrepih za njeno zajezitev. Glede na vladni načrt sproščanja ukrepov je Slovenija trenutno v rdeči fazi, medtem ko je glede na aktualne epidemiološke podatke v oranžni : sedemdnevno povprečje okuženih je nižje od 1000 (v ponedeljek 842), prav tako je hospitaliziranih manj kot 1000 oseb (po včerajšnjih podatkih 945).