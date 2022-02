Jutri odpravljena karantena, PCT še ostaja

Seja vlade, na kateri so obravnavali sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, se je končala. Številni so pričakovali, da bo, kot je pred dnevi napovedal tudi premier Janez Janša, prišlo do širše odprave sprostitvenih ukrepov, a se to ni zgodilo.

Po torkovem posvetu stroke na Brdu je minister za zdravje Janez Poklukar na vlado prenesel priporočila glede sproščanja, spreminjanja in prilagajanja ukrepov.

Na vladi so se strinjali, da bodo ukrepe sproščali postopno in premišljeno. »Še vedno smo po zasedenosti intenzivnih postelj drugi na svetu na milijon prebivalcev. Na današnji dan je zaradi covida ali z njim hospitaliziranih skoraj 900 bolnikov. Na navadnih oddelkih je zaradi covida hospitaliziranih 407 ljudi in 342 s covidom. Na intenzivnih oddelkih pa so zaradi covida hospitalizirane 103 osebe, devet pa jih je v bolnišnici s covidom. Hospitaliziranih je tudi 8 otrok in devet porodnic,« je naštel Poklukar.

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku, od jutri ne bo več napotovalo v karanteno. »S tem se bodo ukinila iskanja stikov s strani epidemiološke službe NIJZ in napotovanja v karanteno na domu za splošno prebivalstvo,« je še dodal minister.

Z ukinitvijo karanten pa tudi ni več razloga za omejitev vstopa v Republiko Slovenijo. Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi covida-19. To pomeni, da ni več potreben pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in tudi ni več napotitve v karanteno na domu.

Sledi še en krog posvetovanj

Ukinitev karanten je bila torej edina sprememba, ki so jo sprejeli na današnji seji vlade. Kar se tiče ostalih sprememb in predlogov, je bila opravljena široka razprava. Poklukar je povedal, da so razmere proučili in se seznanili z aktualnimi epidemiološkimi podatki, ki se v zadnjih dneh hitro izboljšujejo. »Točka glede sproščanja trenutno veljavnih ukrepov pa je bila danes ob široki razpravi in potrebi po dodatnem usklajevanju prekinjena.«

Glede na hitro spreminjajoče se epidemiološke razmere, bo po ministrovih besedah opravljen še en krog posvetovanj s stroko in znotraj vlade.

Na vprašanje, ali se je zapletlo pri predlogu sproščanja delovanja nočnih lokalov ali kje drugje, je Poklukar odgovoril, da so bili v okviru razprave podani številni predlogi, ki sledijo predlogom stroke: »Gre pa za vprašanje časovnice, kdaj in kako sproščati ukrepe, in iz tega razloga zato danes nismo sprejeli končne odločitve. Niso pa tukaj nobene vloge igrali nočni lokali ali pa kakršnakoli druga posebna dejavnost.«

Novinarsko konferenco vlade si lahko ogledate v videu: