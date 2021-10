Vlada dovoljeno število zaposlitev v državni upravi povišala za 598

Vlada je na četrtkovi dopisni seji sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2021 in 2022. Z njim je za potrebe obvladovanja okužb s covidom-19 in črpanja evropskih sredstev število dovoljenih zaposlenih povišala za 598. Določila je tudi minimalno kvoto za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev.



Vladnim službam, odgovornim predsedniku vlade, sprejeti načrt letos in prihodnje leto dopušča povečanje uslužbencev za 36, vladnim službam, odgovornim generalnemu sekretarju vlade, in ministrstvu za gospodarstvo za po 27, ministrstvu za finance za 25, ministrstvu za kmetijstvo za 22, ministrstvu za infrastrukturo za 52, ministrstvu za zdravje in ministrstvu za javno upravo za po 36, ministrstvu za okolje za 34, ministrstvu za izobraževanje za 31, ministrstvu za kulturo za 16, ministrstvu za notranje zadeve za štiri, ministrstvu za obrambo za 21, upravnim enotam za 51 in policiji za 15.



Službi vlade za digitalno preobrazbo načrt dopušča povečanje zaposlitev za 24 v letošnjem in za dodatnih 32 v prihodnjem letu, ministrstvu za zunanje zadeve v letošnjem za deset in v prihodnjem letu za dodatno eno zaposlitev. Ministrstvo za pravosodje lahko letos dodatno zaposli 15 ljudi, v prihodnjem letu dodatnih pet, ministrstvo za delo pa letos 34 in dodatne štiri v prihodnjem letu. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij lahko letos zaposli dodatnih 30 ljudi, prihodnje leto dodatnih deset.



Vlada je predstojnikom organov državne uprave tudi naložila, naj na podlagi medsebojnega dogovora zagotovijo možnost prenosa kvot za zaposlitev pripravnikov, če jih v svojem organu ne potrebujejo.



Določila je tudi minimalno kvoto za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev v letošnjem in prihodnjem letu, in sicer v finančni upravi na 15, v policiji na 30 in vojski na 67.



Ministrstvom je še naložila, naj v okviru kvote dovoljenih zaposlitev posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev.



Vlada je sprejela tudi predlog skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leti 2022 in 2023 in ga poslala v državni zbor kot sestavni del obrazložitve predlogov sprememb proračuna za leti 2022 in 2023. V njem je v okviru dovoljenega števila zaposlitev za posamezni organ državne uprave določena posebna kvota dovoljenih zaposlitev, ki je namenjena izključno zaposlitvam pripravnikov, je zapisano v sporočilu po seji vlade.



Seznanila se je še z zbirnim predlogom skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leti 2022 in 2023, pri tem pa nasprotuje povečanju finančnih sredstev za ta namen.



Skupni kadrovski načrt za sodišča ter skupni kadrovski načrt državnega odvetništva za leti 2022 in 2023 glede na leto 2021 ostajata nespremenjena. Vrhovno državno tožilstvo je za leti 2022 in 2023 predlagalo povečanje zaposlitev na državnih tožilstvih za deset, ker pa je za leto 2022 kadrovski načrt že sprejet, vlada predlaga deset novih dodatnih zaposlitev v letu 2023, je zapisano v sporočilu. Sodni svet predlaga povečanje za dve novi dodatni zaposlitvi.

