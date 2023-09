Vlada globlje v EU z odrekanjem pravice do veta

V nadaljevanju preberite:

Ena pomembnejših tem v slovenski zunanji politiki je razprava o večji uporabi kvalificirane večine v skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) EU. Zunanja ministrica Tanja Fajon je letos spomladi Slovenijo priključila neformalni skupini držav – za zdaj jih je deset – prijateljic kvalificirane večine, ki se zavzema za večjo uporabo odločanja s kvalificirano večino pri skupni zunanji in varnostni politiki EU.

Komisar za krizno upravljanje iz EU Janez Lenarčič je za Delo povedal, da podpira prehod k odločanju s kvalificirano večino na področju SZVP, »saj so izkušnje iz preteklih let pokazale, da je bil nacionalni veto vse prevečkrat zlorabljen, kar je upočasnilo oziroma ohromilo enotnost, učinkovitost oziroma odzivnost EU v mednarodnih odnosih ter njeno vlogo v svetu«. Največkrat je v zadnjih odločanjih pravico do veta in grožnjo z vetom uporabila Madžarska.