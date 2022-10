Vlada in Fides danes znova za pogajalsko mizo

Danes ali najpozneje jutri bo znano, ali zdravniška stavka v sredo bo ali je ne bo. Po petkovih pogajanjih sta se pogajalski strani razšli optimistično, pogajanja vlade in zdravniškega sindikata Fides se nadaljujejo danes ob 13. uri.

Kot je znano, želijo zdravniki izstopiti iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja, kar so podprli s 3600 podpisi zdravnikov in zobozdravnikov, vlada pa je to odločno zavrnila. Po neuradnih informacijah naj bi danes bil na mizi ministrov predlog za povišanje plač mladim zdravnikom za tri ali štiri plačne razrede, tisti specialisti, ki so v najvišjem razredu, pa bi se jim povišale plače za en plačni razred. Tako bi bil na tej točki odpravljen plačni strop.

Svetovni unikum

Na ta način bi odpravili plačna nesorazmerja v zdravstvu, ki jih je povzročil dvig plač drugim zdravstvenim delavcem v času prejšnje vlade. Minister Danijel Bešič Loredan je dejal, da je unikum v svetu, da imajo nekatere medicinske sestre višje plače od številnih zdravnikov. Tako je porušena hierarhija, ki je nujno potrebna za uspešno zdravljenje.

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, po neuradnih informacijah ponuja mladim zdravnikom tri do štiri plačne razrede več, zdravnikom na vrhuncu pa en plačni razred. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Če bo Fides danes predlog delnega povišanja plač sprejel, v sredo stavke ne bo.

Fides: Ne želimo si novih ran

Jasnega odgovora, ali stavka bo ali ne, še ni. Fides je namreč v soboto v sporočilu za javnost zapisal, da »cilj zdravništva niso obliži, ki bi odprli nove rane, temveč nov plačni sistem, v katerem bo delo zdravnikov in zobozdravnikov ustrezno ovrednoteno in cenjeno, kar je pogoj, da ohranimo delujoč javni zdravstveni sistem in v njem obdržimo ter privabimo manjkajoče zdravnike in zobozdravnike.«

Konrad Kuštrin, predsednik sindikata Fides, se ne oglaša več tako pogosto. FOTO: Leon Vidic/Delo

Neto 5,5 evra na uro je premalo

Mladi zdravniki, ki so se oglasili javnosti včeraj, pa so se izrekli, da »uskladitev plač ne bo odpravila vseh težav v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, vendar je eden od pogojev, da se sistem stabilizira. Ustrezna odgovornost in znanje morata biti ustrezno ovrednotena in neto urna postavka 5,5 evra za zdravnika na začetku kariere gotovo to ni.«

Objavili so tudi razmerja zdravniških bruto plač s povprečno plačo v Sloveniji v zadnjih 15 letih, iz katerih je jasno vidno, da so se zdravniške plače glede na povprečno plačo zelo znižale. Najugodnejše razmerje je bilo leta 2008, ko je zdravnik na vrhuncu kariere zaslužil tri povprečne slovenske plače, danes pa je zasluži 1,98 povprečne plače. Pri mlajših zdravnikih je to razmerje veliko nižje. Zdravnik na začetku poti zasluži zgolj 0,54 povprečne plače, po dodatnem, šestletnem izobraževanju pa za osemurno delo ne dobi niti povprečne plače, pač pa 0,94 odstotka povprečne plače.

Zdravnik na vrhuncu kariere zasluži za osemurno delo malo manj kot dve povprečni plači, leta 2008 je zaslužil tri, so sporočili mladi zdravniki, ki prejemajo le polovico povprečne plače ali 5,5 evra na uro.

Če bi hoteli zgolj uničiti učinek inflacije v tem času, bi morali vsem dvigniti plače za osem plačnih razredov, so izračunali mladi zdravniki.