Vlada je sprejela predlog interventnega zakona v zdravstvu

Odločitve, sprejete na današnji seji, predstavljajo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Vlada je danes sprejela zakon za stabilizacijo razmer v javnem zdravstvenem sistemu, a bodo danes, preden zakon vložijo v državni zbor po nujnem postopku, še eno koalicijsko usklajevanje glede 17. člena, kjer je govora o kaskadi. Do slednjega ima namreč določene zadržke Levica. »Naše stališče, ki je tudi jasno zapisano v koalicijski pogodbe je, da morajo biti na prvem mestu javni zavodi, nato koncesionarji in šele nato zasebniki,« je pojasnil Luka Mesec.

Ker trenutni predlog izenačuje javne zavode in koncesionarje bodo danes še enkrat poskusili priti do kompromisnega predloga.

Zakon sicer po besedah ministra Bešič Loredana naslavlja tri ključne teme: plačane bodo vse storitve v zdravstvu, spremenili bodo sestavo svetov zavodov v ustanovah, kjer je ustanoviteljica država in vse sile bodo usmerili v primarno raven, da jo stabilizirajo. Zasledujejo koncept javnega zdravstva, v katerem želijo izboljšati dostopnost in skrajšati čakalne dobe. »Trdo delo je za nami: od ideje, do tega, da smo prišli do finančnih učinkov in smo lahko izmerili kaj lahko pričakujemo in bomo imeli na mesečni ravni nadzor nad dogajanjem v sistemu, do tega da smo resnično z vsemi akterji iskali možnost, kako zdravstveni sistem približati ljudem,« je poudaril minister.

Zakon naj bi začel veljati s 1. septembrom.

Minister Boštjančič je dejal, da je vlada že pred nastopom in takoj po nastopu mandata napovedala, da je sanacija zdravstva in stabilizacija razmer prioriteta: »Zaradi tega smo se tega zelo intenzivno lotili, mesec dni smo se praktično dnevno sestajali.

Upa, si trditi, da bodo imeli sredstva, ki jih bodo vložili v ta zakon tudi merljive pozitivne učinke. »Ne gre za helikoptersko metanje denarja stran, ampak za zelo učinkovite ukrepe, ki bodo povečali učinkovitost in stabilizirali zdravstvo pretežno na primarni ravni,« je sklenil Boštjančič.