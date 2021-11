Vlada znova o ukrepih za zamejitev širjenja covida-19

Vlada bo danes popoldne na Brdu pri Kranju razpravljala o ukrepih, s katerimi bi zamejili širjenje covida-19. Minister za zdravje Janez Poklukar je v četrtek na twitterju zapisal, da je zdravstvo na robu zmogljivosti ter da brez odpovedovanja in zamejevanja družbenega življenja v naslednjih dneh ne bo šlo.

Po informacijah N1 je imela vlada na četrtkovi seji pripravljen tudi sklep o vnovični, že tretji razglasitvi epidemije. Ali se bo vlada odločila za zaprtje ali zgolj zaostrovanje obstoječih ukrepov, pa še ni znano. Po poročanju nekaterih medijev je sicer Poklukar na četrtkovo sejo vlade prišel z dvema možnostma – popolno zaprtje države ali njegov odstop. Poklukar namreč po nekaterih neuradnih informacijah STA zagovarja razglasitev epidemije in popolno zaprtje države.

Ni pa popolnoma jasno, ali je svetovalna skupina za covid-19 takšne ukrepe podprla ali ne. STA je namreč v torek poročala, da je svetovalna skupina v ponedeljek sklenila, da predlaga desetdnevno popolno zaprtje države. Če pa se vlada za to ne bi odločila, pa predlagajo druge omejitvene ukrepe.

A je vodja svetovalne skupine Mateja Logar zvečer zanikala, da so predlagali popolno zaprtje države, ter potrdila, da je v osnutku zapisnika resda pisalo, da se predlaga popolno zaprtje države, a da je pri tem šlo za vsebinsko napako v zapisniku, ki še ni bil potrjen. Dan za tem pa je Logarjeva dejala, da v zapisniku ni bilo napake ter potrdila, da so v svetovalni skupini res govorili o zaprtju države, ki bi bilo smiselno, če bi se izvajalo v celoti in ne deloma.