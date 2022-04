Vlada namenila do pet milijonov za športni kompleks Ribnica

Vlada je na zadnji delovni dan pred volitvami v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, Medgeneracijski športni kompleks Ribnica, za katerega bo država prispevala do pet milijonov evrov, so sporočili iz Vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Namen investicije je zagotovitev prostorskih pogojev za vzpostavitev večfunkcijskega centra. V njem bo poleg treh različnih dvoran in preddverja še kopica pisarn, med njimi tudi »pisarne za delo od doma, ki se bodo uporabljale za opravljanje dela od doma za javne uslužbence,« so sporočili iz Ukoma.

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta, cilj pa ima tudi »zagotoviti boljše pogoje za razvoj turistične, gospodarske, kulturno-umetniške in družbene dejavnosti ter zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države,« so prepričani v Ukomu. Poleg tega bo zagotovil prostore za izvajanje različnih dejavnosti in medgeneracijskega druženja in povečal atraktivnost mestnega jedra Ribnice, kljub temu, da se nahaja na degradiranem območju.