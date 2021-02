Vlada danes tudi o vračanju vseh otrok v šole

Pozitivni na PCR

Organizacijski izzivi

Vlada prav zdaj na seji med drugim odloča tudi o vračanju vseh osnovnošolcev v šolske klopi prihodnji teden. Ravnatelji, ki želijo šole odpreti čim prej, opozarjajo na težave s testiranjem zaposlenih. Testiranj bo namreč še več, veliko organizacijskih težav v šolah in vrtcih pa povzročajo tudi lažni pozitivni testi. Poleg tega vsem niso odrejeni testi PCR, zaposleni in otroci pa so poslani v desetdnevno karanteno, kar povzroča veliko nejevolje tudi pri starših. Rešitev naj bi bil poseben računalniški sistem, ki naj bi ga vzpostavili že ta teden.Potem ko je prejšnji tedendejal, da epidemiologi svetujejo, naj vse, ki so bili pozitivni na hitrem testu in nimajo simptomov, testirajo tudi s testi PCR​, to na terenu ni redna praksa. Večkrat morajo zaposleni, ki so bili pozitivni, do svojega osebnega zdravnika, ki presodi, ali je test PCR treba opraviti. Če se za to ne odloči, je zaposlenemu in vsem otrokom, ki so bili z njim v stiku, odrejena karantena. Tudi če je test PCR odrejen, so vsi v karanteni, dokler ni negativnega rezultata.Nezadovoljstva je veliko, nekateri so namreč svoje otroke v vrtce pripeljali samo za en dan ali celo za le nekaj ur, pojasnjuje predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije: »Potem je treba na test PCR ​čakati tudi do pet dni, v tem času pa so vsi v karanteni. Starši so zelo jezni, slišali smo tudi opazke: 'A zdaj boste pa zbolevali ali kaj?' Na koncu pa se, recimo, še izkaže, da je bil test lažno pozitiven.« Po zadnjih podatkih je okuženih 97 otrok v vrtcih in šolah (0,03 odstotka), 432 zaposlenih (0,87 odstotka), v karanteni pa je 3193 otrok (1,02 odstotka) in 181 oddelkov (1,87 odstotka).Lažni pozitivni testi so zelo otežili delo ravnateljem in staršem.z NIJZ je dejala, da se problema zavedajo in da se je doktrina spremenila: »Vse, ki bodo imeli pozitiven hitri test, bodo testirali še s testom PCR​, vendar tako, da ne bo zamud. Zato ustvarjamo sistem, ki bo omogočal računalniško vodeno in pravilno analizirano statistiko.« Na odvzemnih mestih pa bodo poskušali zagotoviti, da bi pozitivni na hitrem testu s sms-sporočili ali klici dobili napotke za test PCR​, je še dejala Čakš Jagrova in dodala: »Vsi se trudijo, da bi pozitivni dobili test PCR ​čim prej, že tisti ali naslednji dan. S tem se izognemo številnim zapletom. Nekateri pa bodo vendarle morali do svojega osebnega zdravnika. Brez tega ne bo šlo.« Novi način testiranja naj bi uvedli še ta teden.Da naj vse testirajo kar s testi PCR ​ali vsaj podobno kakovostnimi, je že nekajkrat dejal predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev. Včeraj je po sestanku na ministrstvu o tem, kako naj bi potekalo vračanje v šole, opozoril na problem testiranja na enem mestu: »Pričakoval bi precej večjo fleksibilnost. Nobenega smisla ne vidim v tem, da se v Ljubljani vsi vozijo na Gospodarsko razstavišče, šolske telovadnice pa so v tem času povsem prazne. In to velja za vse večje centre. V manjših krajih pa je problem, ker se učitelji vozijo tudi 40 kilometrov v eno smer samo na testiranje!«Tudi zaradi vse več zaposlenih, ki bodo morali biti testirani, so ravnatelji predlagali, da bi se v ponedeljek v šole k prvi triadi vrnili tudi 4. in 5. razredi, v torek pa še vsi drugi. Največ organizacijskih težav pričakujejo pri razširjenem programu, neobveznih in obveznih izbirnih predmetih, v heterogenih učnih skupinah, pri dnevnih dejavnostih in prehrani. Prav v teh primerih lahko pride do mešanja med mehurčki. Starše bodo zato prosili, da bi po otroke v oddelke podaljšanega bivanja prišli prej. Če se bodo otroci mešali, bodo maske obvezne.Po seji vlade bo znanega tudi več glede vračanja srednješolcev. Ti se sicer po sprejetem vladnem semaforju v oranžni fazi vračajo v šole po C modelu oziroma bi se vrnili vsaj dijaki zaključnih letnikov. Nekateri ravnatelji predlagajo obvezno testiranje dijakov, o tem bo več znanega po seji vlade. Ne glede na vladno odločitev pa bo prihodnji teden doma gotovo ostala polovica osnovnošolcev in srednješolcev, saj se za polovico države začnejo zimske počitnice.