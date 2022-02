Vlada o dokapitalizaciji SDH za nakup Save

Vlada na dopisni seji odloča o predlogu dokapitalizacije Slovenskega državnega holdinga (SDH) za vsoto, ki mu omogoča uveljavljanje predkupne pravice za Yorkov delež v Savi, je danes ob robu srečanja z madžarskim premierom Viktorjem Orbanom v Lendavi povedal premier Janez Janša. Popoldne naj bi se sestal tudi nadzorni svet Kapitalske družbe (Kad), ki ima prav tako predkupno pravico, in verjetno sprejel enako odločitev.

SDH in Kad imata sicer do 3. marca čas za uveljavitev predkupne pravice za Yorkov 43,2-odstotni delež v Savi. Odločitev je pričakovati že do konca tega tedna, po pričakovanjih bo država prek SDH in Kada uresničevala predkupno pravico.

Kad, ki ima v Savi približno 28-odstotni delež, je zunanje cenitve že pridobil, nadzorniki pa odločitve še niso sprejeli. Sejo nadzornega sveta so začeli že v petek, ko niso sprejeli nobene odločitve, danes jo nadaljujejo. SDH, ki je lastnik nekaj manj kot 19-odstotnega deleža, pa naj bi po neuradnih informacijah odločitev sprejel v petek.

Sklad York je konec januarja z družbo Prestige Tourism, v ozadju katere je madžarski kapital, podpisal dogovor o nakupu njegovega 43,2-odstotnega deleža v Savi, neuradno naj bi cena znašala 38 milijonov evrov. Država, ki je prek SDH in Kada lastnica skoraj 47-odstotnega deleža v Savi, ima možnost uresničevanja predkupne pravice za omenjeni delež.

Odločitev o uveljavitvi predkupne pravice naj bi padla še pred ponedeljkovo izredno sejo DZ, na kateri bodo poslanci na zahtevo opozicije razpravljali prav o uresničitvi predkupne pravice in o priporočilih vladi, naj kot skupščina Kada in SDH to zagotovi.

Forenzična preiskava poslov zadnjih 10 let

Državni lastniki naj bi zdaj pregledali tudi poslovanje Save in povezanih družb za zadnjih deset let. Kot je povedal Janša, je v gradivu za dopisno sejo vlade predlog oziroma obveza SDH, da v primeru konsolidacije lastništva opravi forenzično preiskavo poslovanja Savinih podjetij za preteklih 10 let.