V ponedeljek otroci spet v vrtce in šole

Matura in NPZ



Jutri sestanek s študenti

Pred ponovnim zaprtjem države je bilo napovedano, da se bodo otroci v vrtce in šole vrnili 12. aprila. Vlada se je po navedbah ministriceodločila, da bo spoštovala zavezo. V ponedeljek se tako ponovno odpirajo vrtci, osnovne in srednje šole po modelu C, torej se bodo dijaki spet izmenjavali tedensko – en teden na daljavo in en teden v živo.Kot je dejala ministrica za izobraževanje Simona Kustec, vrtci in šole skrbijo za varno okolje: »Ukrepi in priporočila NIJZ so nam poznani, upoštevajmo jih še naprej.«Maske so za otroke od 6. razreda naprej obvezne, mlajši jih nosijo po šoli v skupnih prostorih. Maska pa ni obvezna pri pouku športne vzgoje, je povedala ministrica.Kot je dejala ministrica, bodo v prihodnjih dneh šolam posredovali informativni film o samotestiranju učencev in dijakov. Kot je dejala Kustečeva, lahko vsi nekaj naredimo, da bo šolsko okolje bolj varno: »Razumem, da gre za ukrep, ki mora imeti v sebi neki dodaten element zaupanja, in mislim, da se bo po tem, ko se bo pokazalo, da gre za dobronamerno namero pomagati posameznikom in širšemu šolskemu prostoru, da ostane bolj varen, ta odločitev uporabljala še naprej. Je pa prostovoljna. To ne bo nikakršna obveza. Želimo le pomagati. Da bo šolski prostor še bolj varen, kot je ta trenutek.«Kustečeva se strinja, da je dobra komunikacija bistvena: »Zato imamo jutri zjutraj organiziran sestanek z ravnatelji srednjih šol.« Samotestiranje bo brezplačno.Čez mesec dni dijake čaka matura. Kako bodo pisali esej tisti, ki bodo ta čas v karanteni, še ni znano. Ministrica je dejala, da bodo do takrat s pristojnimi na NIJZ na to vprašanje odgovorili: »Takoj po prvem maju sledi že esej v maternem jeziku, do takrat bomo scenarije preigrali in jih naredili take, da bodo razumevajoči in takšni, da bodo omogočili vsem, da ga tudi odpišejo, seveda če ne bodo imeli resnih zdravstvenih težav. Imamo pa že izkušnjo iz prejšnjega leta, ko smo pisali maturo in so se ta vprašanja brez težav rešila in so vsi odpisali obveznosti.«Lani so esej sicer morali preložiti. Tudi ta možnost za letos ni izključena, je dejala Kustečeva: »Želimo si, da bi bilo esej možno izvesti v začetku maja. Če bi se epidemiološka slika zelo predrugačila, imamo še vedno izkušnjo od lani, da lahko prestavimo termin. Ampak si tega seveda ne želimo. Iščemo rešitve za tiste, ki bi bili v karanteni.«V začetku maja je v osnovnih šolah še vedno načrtovano nacionalno preverjanje znanja, in kot je dejala ministrica, niso predvidene nikakršne dodatne prilagoditve: »Vem, da se v šolah intenzivno pripravljajo na NPZ, računam, da teče vse tako, kot je treba.«Po vseh opozorilih študentov, ki so se ob zaprtih fakultetah znašli v hudih stiskah, je ministrica dejala, da bodo imeli prav jutri zoom srečanje s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ministrom za zdravje, ministrstvom za delo, direktorjem NIJZ in prof. dr.. Dodala je, da bodo prisluhnili pričakovanjem in se pogovarjali, kako lahko čim prej odprejo predavalnice.Kustečeva je poudarila, da fakultete niso v celoti zaprte: »Fakultete so odprte za izvedbo vaj do deset študentov in za izpitne obveznosti. V tej povezavi tudi študentski domovi. Si pa želimo, da bi lahko vrata odprli za vse. Tako za študente kot za zaposlene. Imamo informacijo s strani študentov, da ta hibridni model ni bil najbolj optimalen. Iščemo rešitve, kako lahko to izvedemo v prostorih fakultete na takšen način, da bo to uspešno, učinkovito in kvalitetno. To je ključno vprašanje, ki je povezano tudi z današnjo razpravo na Brdu in predstavitvijo redefiniranega semaforja, na katerem ima izobraževanje prednostno mesto.«