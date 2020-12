Vlada o ukrepih čez praznike in podaljševanju razglasitve epidemije

Vlada danes o podaljševanju razglasitve epidemije ter ukrepih čez praznike.

Cepljenje proti koronavirusu v ZDA poteka po načrtih in brez težav.

V Nemčiji zabeležili rekordno število smrti zaradi covida-19.

GLAVNI POUDARKI:

8.43 V Nemčiji zabeležili rekordno število smrti zaradi covida-19

8.14 Cepljenje proti koronavirusu v ZDA poteka po načrtih in brez težav

Za zdaj je v ZDA na voljo tri milijone odmerkov cepiva Pfizer in Biontech, za odpravo pandemije pa bo potrebnih več kot sto milijonov odmerkov. FOTO: Marco Bello/Reuters

7.08 V Nemčiji se ustavlja javno življenje

6.57 Evroposlanci danes o finančnem svežnju EU

6.45 Vlada danes o podaljševanju razglasitve epidemije ter ukrepih čez praznike

V Nemčiji, kjer od danes velja skoraj popolna ustavitev javnega življenja, so zabeležili nov črni mejnik v pandemiji. Za covidom-19 je v zadnjem dnevu umrlo 952 ljudi, kar je največ od začetka epidemije, so sporočili iz inštituta Roberta Kocha (RKI). Potrdili so še 27.728 novih okužb z novim koronavirusom; manjkajo sicer še podatki za Saško. V Nemčiji so sicer zadnji rekord po številu mrtvih in okuženih zabeležili v petek, ko je umrlo 598 ljudi, potrdili pa so 29.875 okužb. Covid-19 je v Nemčiji doslej sicer terjal 23.427 življenj.V ZDA je uvodne zaloge cepiva proti koronavirusu podjetij Pfizer in Biontech dobilo že okrog 400 bolnišnic, ki ga uporabljajo za cepljenje zdravstvenega osebja, prihodnji teden pa bodo prišli na vrsto že tudi prvi varovanci domov za ostarele. Do konca tedna naj bi bilo v ZDA odobreno tudi cepivo podjetja Moderna. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa je do torka zvečer v ZDA za covidom-19 umrlo več kot 303.500 ljudi, s koronavirusom pa se je doslej okužilo 16,7 milijona ljudi. Na dan v ZDA v povprečju umre 2400 ljudi, naštejejo pa 215.000 novih okužb na dan. Zaradi covida-19 se v bolnišnicah po ZDA zdravi 110.000 ljudi.Novoizvoljeni ameriški predsednikje v torek dejal, da mu zdravstveni strokovnjaki priporočajo, naj se čim prej cepi proti covidu-19. Dodal je, da se je pripravljen cepiti pred javnostjo takoj, ko bo to mogoče. Ne želi pa ustvarjati vtisa, da prehiteva vrsto, zato se bo cepil, ko bo na vrsti.Univerza Washington ocenjuje, da bo do 1. aprila 2021 umrlo 502.000 ljudi, in to kljub temu, da so že začeli cepiti. Trenutno cepijo samo zdravstvene delavce, prihodnji teden pa bodo cepivo začeli pošiljati po 1100 domovih za ostarele. Ameriška vlada je od Pfizerja odkupila sto milijonov odmerkov cepiva, naročila pa je tudi še 200 milijonov odmerkov cepiva, ki sta ga skupaj razvila podjetje Moderna in Nacionalni inštitut za zdravje ZDA (NIH). Do sredine prihodnjega leta naj bi bilo cepljenih 150 milijonov Američanov.V Nemčiji od danes do 10. januarja veljajo strogi ukrepi za zajezitev koronavirusa, saj so skoraj popolnoma ustavili javno življenje. Vrata je zaprla večina storitvenih dejavnosti, šole in večina trgovin, omejeno je tudi druženje. Med božičnimi prazniki bodo sicer nekatere ukrepe rahlo sprostili. V okviru novih ukrepov so zasebna druženja omejena na svoje in še eno gospodinjstvo, skupaj je lahko največ pet ljudi, pri čemer se upošteva starejše od 14 let. Med božičnimi prazniki bo med 24. in 26. decembrom veljala izjema za srečanja v najožjem družinskem krogu z do štirimi osebami, ki niso del gospodinjstva. Prepoved druženja pa bo veljala za silvestrovo in novoletni dan, prepovedana je tudi prodaja pirotehnike. Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov so še naprej dovoljeni verski obredi. Na drugi strani pa so prepovedali izvajanje večine storitvenih dejavnosti, med njimi so frizerski in kozmetični saloni. Odprte ostajajo nekatere trgovine, kot so tiste z živili in za živali ter lekarne, drogerije, pošte, trafike in prodajalci božičnih drevesc. Delodajalce še naprošajo, naj v tem času nudijo možnost koriščenja dopusta ali pa omogočijo delo na daljavo. Vlada ob tem še poziva k upoštevanju higienskih predpisov in priporoča namestitev koronske aplikacije.Evropski poslanci bodo danes plenarno zasedanje nadaljevali z razpravo o sklepih vrha EU prejšnji teden, na katerem so voditelji držav članic med drugim dosegli kompromis, s katerim so odpravili poljsko in madžarsko blokado svežnja za spoprijemanje Evrope s pandemijo covida-19 v vrednosti 1824 milijard evrov, ki ga sestavljata večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 in sklad za okrevanje. Evropski parlament bo tako danes tudi glasoval o zakonodajnem paketu, ki vključuje večletni finančni okvir, sklad za okrevanje, nove lastne vire in mehanizem pogojevanja črpanja evropskih sredstev z vladavino prava.​Vlada bo danes odločala o podaljšanju razglasitve epidemije covida-19, ki jo je sprva razglasila 19. oktobra in jo nato podaljšala za še 30 dni. Prav tako je pričakovati, da bo danes vlada obravnavala predloge omejitvenih ukrepov za praznični čas ter odločala o podaljšanju nekaterih ukrepov, ki jih morajo tehtati in podaljševati vsak teden.Minister za zdravjeje v torek napovedal, da bodo do danes pripravili predloge ukrepov za praznični čas. Med prazniki zelo verjetno ne bodo odprte trgovine z izjemo živilskih. Gantar sicer zagovarja popolno zaprtje države za ta čas, ko bi bilo to s stališča gospodarstva tudi »najmanj škodljivo«. Kot je dejal v torek, je v prazničnem času veliko podjetij na kolektivnem dopustu, za tiste, ki niso, pa bi želel, da čim bolj izkoristijo možnost za delo od doma, kjer se to da. Tako bi po njegovem mnenju poskušali pridobiti »nekaj rezerve za morebiten močan tretji val v januarju«.Ob zaostrovanju ukrepov pa je treba biti po ministrovem prepričanju toliko realen in pustiti nekatere možnosti druženja v tem obdobju, »seveda ob vseh previdnostnih ukrepih«. Navodila v zvezi s tem bodo še pripravili, je napovedal. Pri tem pa je orisal primerno obnašanje kot tako, da se s prijatelji dogovorimo o srečanju, pred in po njem pa kak dan preživimo v samoizolaciji.Veljavnost odloka o razglasitvi epidemije se izteče v četrtek. S pričakovanim podaljšanjem razglasitve bo Slovenija vstopila v tretji mesec epidemije covida-19. Spomladi je bila sicer epidemija razglašena za 80 dni. Skupno število doslej potrjenih okuženih z novim koronavirusom pa bi lahko že danes preseglo 100.000. Od danes sicer velja spremenjen režim nošenja zaščitnih mask na prostem. Po novem jih ne bo več treba nositi zunaj, če bo lahko posameznik ohranjal dvometrsko medsebojno razdaljo.