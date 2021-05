Vlada obuja karantanski mit za potrebe predsedovanja

V nadaljevanju preberite:

Poleg medijev je visoko na agendi vsakokratne vlade Janeza Janše, avtorja psevdozgodovinskega romana Noriško kraljestvo, tudi slovenska oddaljena in polpretekla zgodovina. Vlada za potrebe predsedovanja svetu EU obuja sodoben slovenski mit o karantanskem panterju, na nedavni državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju pa niti z besedo ni bila omenjena Osvobodila fronta in kdo je zmagal v drugi svetovni vojni.



»Jasno in nedvoumno je treba povedati, da je tako imenovani karantanski panter, ki naj bi bil simbol Karantanije, izmišljotina iz osemdesetih let 20. stoletja in da zgodovinsko ni izpričan, niti ni mogel v zgodnjem srednjem veku obstajati,« nam je povedal dr. Peter Štih, strokovnjak za zgodovino srednjega veka s filozofske fakultete v Ljubljani.