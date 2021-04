Vsi pedopsihiatrični oddelki v državi so polni

Ključni poudarki Nošenje mask od danes dalje na prostem le, če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra

Vsi pedopsihiatrični oddelki v državi so trenutno polni

8.35 Ameriška letalska družba Southwest namerava vrniti na delo 2700 stevardes

8.20 Epidemija razgalila duševne motnje pri otrocih in mladostnikih

7.30 Znova odpiranje smučišč

Smučanje je dovoljeno pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na novi koronavirus na vstopni točki na smučišče ali če stranke upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat največ sedem dni starega hitrega ali PCR-testa. FOTO: Voranc Vogel/Delo

7.00 Nočne omejitve gibanja s ponedeljkom ne bo več

Ameriška letalska družba Southwest je bo na delo vpoklicala več kot 2700 stevardes, ki so morale lani na neplačan dopust zaradi pandemije covida-19, ki je močno prizadela potovanja in s tem letalsko industrijo. Gre za nov znak, da letalske družbe verjamejo v skorajšnji konec pandemije. Stevardese nameravajo poklicati nazaj v službo s 1. junijem, že prejšnji teden pa je ista družba sporočila, da namerava do poletja vrniti na delo 209 pilotov, ki so morali prav tako na neplačani dopust.Vsi pedopsihiatrični oddelki v državi so trenutno polni, prevladujejo motnje hranjenja, samomorilne misli in poskusi samomorov. Pedopsihiatrinjapravi, da epidemija covida-19 ni ustvarila duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, jih je pa razgalila. V zadnjih dvajsetih letih so porasle za 64 odstotkov.Gre predvsem za porast čustvenih in vedenjskih motenj, vzrok za njih pa so spremembe v okolju - v družini, družbi, spremenjenih vzorcih, komunikaciji, v pritiskih. Najbolj ranljivi so tisti, ki nimajo toliko podpornega okolja, se slabše znajdejo v novih okoliščinah, ali pa nosijo v sebi nagnjenost k duševnim motnjam.Vzrok, da je v času epidemije prišlo do porasta duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih , je v nestabilnosti, negotovosti, nekonsistentnosti in nepredvidljivosti življenja. »Otroci ne vedo, ali bodo v ponedeljek v šoli ali ne, ali bodo vprašani v živo neko snov ali prek spleta. Ta stalna negotovost jih spravlja v stisko, tako kot tudi njihove starše,« je opozorila Hojka Gregorič Kumperščak.Trenutno beležijo predvsem porast anoreksij in motenj hranjenja, nekateri otroci in mladostniki so se zelo izstradali, pravi Gregorič Kumperščakova. Beležijo tudi porast samomorilnih misli in poskusov samomorov.Povprečna starost hospitaliziranih otrok z duševnimi motnjami je trenutno 15 let, obravnavajo tudi devet in 18-letnike.Vlada je na dopisni seji izdala tudi odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov. Ta ponovno dopušča obratovanje žičniških naprav in smučarskih prog, če bodo uporabniki predložili negativni rezultat test na novi koronavirus. V javnem potniškem prometu se bodo morali vozniki še naprej tedensko testirati.Novi odlok ponovno dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na novi koronavirus na vstopni točki na smučišče ali če stranke upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat največ sedem dni starega hitrega ali PCR-testa. Otroci do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev testa ne potrebujejo.Testiranje tudi ni potrebno za osebe, ki so prebolele covid-19 ali so bile cepljene. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. To pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Spet bodo lahko delovale avtošole, in sicer pod pogojem tedenskega testiranja tako udeležencev kot inštruktorjev.Vlada je sinoči sprejela načrt sproščanja ukrepov in podaljšala epidemijo za 30 dni. Nočne omejitve gibanja tako od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostajaMed regijami bo prehod možen z negativnim testom PCR, ki ni starejši od 48 ur, prav tako bodo lahko regije prehajali tisti, ki so bili cepljeni ali so covid-19 že preboleli v določenem obdobju pred opravljeno potjo. Prav tako bo možno regije, kot doslej, prehajati za odhod na delo, za nujna vzdrževalna dela ali pomoč osebi, ki jo potrebuje, izjema velja tudi za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba.Še vedno bo prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.Medtem odlok o ukrepih na področju športa, ki začne veljati v ponedeljek, določa, da bo dovoljena samostojna ali strokovno vodena individualna športnorekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih.Nošenje mask bo še vedno obvezno v zaprtih prostorih, na prostem pa že od danes dalje le takrat, ko ne bo mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Prav tako maske ne bo treba nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre, piše v odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom.Verski obredi so po vladnem odloku dovoljeni, če je mogoče zagotoviti minimalen možen stik med udeleženci, redno prezračevanje oz. ventilacijo objektov, razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask. Petje bo še naprej prepovedano.Od ponedeljka bodo odprte tudi osnovne šole in vrtci v celoti. Predvideni so tudi izpiti in seminarji na fakultetah do deset ljudi. V tej fazi bodo dovolili individualni pouk v glasbenih šolah ter izvedbo baleta in sodobnega plesa.