Vlada podeljuje koncesije za izvajanje študijijskih programov

Vlada je na današnji seji sprejela razpis za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, med drugim za študije socialne gerontologije, zdravstvene nege ter medijev in novinarstva, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.

Kot so zapisali, z razpisom omogočajo eno koncesijo za izvajanje študijskega programa prve stopnje na področju socialne gerontologije za do največ 30 mest.

Za študije na prvi stopnji razpis ponuja še tri koncesije za izvajanje študijskega programa na področju zdravstvene nege za do največ 90 razpisanih mest. Ena koncesija pa bo na voljo za izvajanje študijskega programa na področju medijev in novinarstva, in sicer do največ 40 razpisanih mest.

Po ena koncesija je namenjena izvajanju študijskega programa na področju bionike (do največ 20 razpisanih mest), sodobnega proizvodnega inženirstva (do največ 15 mest), digitalnih umetnosti in praks (do največ 20 mest), upravljanja z okoljem (do največ 20 mest) ter managementa transportne logistike (do največ 20 mest).

Za študijske programe na drugi stopnji bodo na voljo po ena koncesija za področja varstva okolja in ekotehnologij (do največ 10 mest), medijev in novinarstva (do največ 40 mest), menedžmenta pametnih mest (do največ 10 mest) in tehnologij polimerov (do največ 25 razpisanih mest).

»Podelitev koncesij za navedene študijske programe prve in druge stopnje bo izboljšala dostopnost študija, krepila skladni regionalni razvoj na področju visokega šolstva in pripomogla k uresničevanju potreb in oblikovanju smotrnega konkurenčnega visokošolskega sistema v Sloveniji,« so prepričani na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na razpis se lahko prijavi zasebni samostojni visokošolski zavod, ki je ustanovljen v skladu z zakonom o visokem šolstvu, ki izvaja v skladu z zakonom akreditiran oziroma javnoveljavni študijski program s področja, za katerega se koncesija razpisuje, ki je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki še nima dodeljene koncesije za študijski program te stopnje s področja, ki je predmet javnega razpisa, in ki študij v študijskem letu 2020/2021 izvaja tako, da so stroški na študenta primerljivi vrednosti sredstev na študenta na zasebnih visokošolskih zavodih za primerljive študijske programe z že dodeljeno koncesijo.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago z razpisom za študijsko leto 2022/2023, znaša 1.762.411 evrov.