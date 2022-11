Vlada pred obsežno reorganizacijo

V nadaljevanju preberite:

Tudi novela zakona o vladi, ki povečuje število ministrstev, je prestala referendumsko preverjanje in premier Robert Golob bo vlado zdaj lahko reorganiziral tako, kot so si jo zamislili in dogovorili ob koalicijskih pogajanjih s SD in Levico. Njen koordinator Luka Mesec si po novem želi ostati minister za delo, na svoj resor pa bi rad prenesel področje stanovanjske politike in ne bo prevzel vodenja novega ministrstva za solidarno prihodnost. Ob obsežni reorganizaciji in rekonstrukciji vlade ne bo kadrovskih presenečenj, razen morda ene.