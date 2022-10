Vlada sledi konsenzu v EU in Natu

V nadaljevanju preberite:

Da se slovenska vlada prepozno in premalo odločno odziva na ruska agresorska dejanja v Ukrajini, ocenjujejo v SDS. Prejšnji petek je njena poslanska skupina zahtevala sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko (OZP) državnega zbora, ki ga vodi Predrag Baković. Sklic seje so utemeljevali s tem, da se Baković ni pridružil skupni izjavi o neveljavnih in nezakonitih referendumih, ki so jo podpisali predsedniki odborov za zunanje zadeve parlamentov Latvije, Estonije, Poljske, Španije, Češke, Slovaške, Finske, Litve, Romunije, Francije, Nemčije in Nizozemske.