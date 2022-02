Vlada soglaša s finančnim načrtom ZZZS, vrstijo se tudi njena imenovanja

Vlada je na današnji dopisni seji podala soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2022, ki za najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno v letošnjem letu določa sredstva v višini 3,72 milijarde evrov. ZZZS bo načrtovan primanjkljaj v višini 148,9 milijona evrov kril iz presežkov preteklih let.

V celoti bodo porabili tudi ocenjena sredstva rezervnega sklada, oblikovanega v letu 2021, in sicer v višini 35,3 milijonov evrov, je razvidno iz sporočila za javnost po seji vlade.

Skupščina ZZZS je sicer finančni načrt zavoda sprejela na seji ob koncu lanskega leta, ob tem pa so opozorili, da tudi zaradi vpliva epidemije pričakujejo zahtevno leto in da bo treba zagotoviti dolgoročne vire za pokrivanje novih odhodkov. Pri oblikovanju finančnega načrta pa so, kot so takrat sporočili, upoštevali tudi jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj, načrt pa temelji na podatkih o poslovanju od januarja do oktobra 2021.

Prihodki ZZZS bodo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom manjši za 39,2 milijona evrov, ker v njem še ni predvidenega transferja iz državnega proračuna za financiranje stroškov, povezanih s covidom-19, kot to opredeljuje decembra sprejeti interventni zakon. Glede na lansko leto bodo odhodki letos večji za 215,7 milijona evrov.

Skupni odhodki bodo letos v primerjavi z lanskim letom večji za 6,2 odstotka, večina načrtovanih odhodkov, dobrih 67 odstotkov, pa bo namenjenih zdravstvenim storitvam.

Vlada imenovala predstavnike v svete nekaterih javnih zdravstvenih zavodov

Vlada je na današnji seji imenovala svoje predstavnike v svete javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, Zavoda RS za presaditev organov in tkiv, Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Vlada je imenovala štiri vladne predstavnike v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice. Štiriletni mandat so dobili Robert Kaše, Bojana Bah, Patricia Čular in Zdenka Žrlič Bahčič, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Kot so še sporočili, je vlada imenovala dva predstavnika v svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod RS za presaditev organov in tkiv. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bo mandat trenutnim članom sveta potekel v soboto, 19. februarja, zato je vlada potrdila imenovanje za štiriletni mandat Valentinu Sojarju in Branki Krek Petrina.

Poleg tega je vlada imenovala štiri predstavnike v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj. Mandat trenutnim članom sveta bo potekel 11. marca, zato je vlada za štiriletni mandat potrdila imenovanje Danila Lončariča, Nuše Vrabl Ferenčič, Petra Pribožiča in Dejana Dokla.

Z ministrstva za zdravje so še sporočili, da je vlada imenovala štiri predstavnike v svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Mandat trenutnim članom sveta bo potekel 26. februarja, zato je vlada za štiriletni mandat potrdila Matjaža Trontlja, Špelo Jovanovič - Gaberšek, Miro Kos Skubic in Omarja Hanuna.

Predstavnikom vlade začne teči mandat s konstitutivno sejo svetov zavodov, so še zapisali.

Vlada imenovala Karin Žvokelj za direktorico urada za intelektualno lastnino

Urad RS za intelektualno lastnino bo od 21. marca kot direktorica vodila Karin Žvokelj, ki je sedaj vršilka dolžnosti direktorice urada, je na današnji dopisni seji določila vlada. Na čelu urada bo pet let, torej do 20. marca 2027, so sporočili po seji.

Urad za intelektualno lastnino kot vršilka dolžnosti vodi od 21. septembra lani, saj se je takratnemu direktorju Vojku Tomanu 20. septembra iztekel petletni mandat, postopek posebnega javnega natečaja pa še ni bil zaključen, so septembra pojasnili na vladi.

Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja urada je oktobra lani ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku sporočila, da Žvokeljeva izpolnjuje pogoje in je ustrezno usposobljena za položaj direktorice urada. Minister je nato njeno imenovanje predlagal vladi.