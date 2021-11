Vlada spet brca ideološko žogo, češ da EU ogrožajo migracije

V nadaljevanju preberite:

Slovenija predseduje svetu EU, na poljsko-beloruski meji pa se dogaja velika migrantska drama z daljnosežnimi geopolitičnimi razsežnostmi. Zaradi tega so na ministrstvu za zunanje zadeve bolj zadržani z uradnimi izjavami in stališči do razvoja situacije. V ponedeljek se bo sestal svet za zunanje zadeve EU, ki bo razpravljal o položaju v Belorusiji.

Putinov strateški cilj je, tako Klemen Grošelj, da želi EU prikazati kot nesposobno, da deluje v realnem svetu. Rusko stališče je, da je EU zveza suverenih držav in tu se Putinovo stališče močno zbliža s stališči evropskih suverenistov, med katere sodi tudi predsednik vlade Janša.