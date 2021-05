Vlada ukinja številčno omejevanje ljudi na javnih prireditvah

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Sprošča se sejemska dejavnost, novosti pri obisku športnih prireditev

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več sprememb odlokov, ki se nanašajo na ukrepe, povezane z epidemijo covid-19. Osrednja novost je, da umika številčno omejevanje ljudi na prireditvah. Doslej je veljala omejitev na 50.Omejevanja na javnih prireditvah več ne bo od sobote, 22. maja, predvidoma bo veljal do 30. maja. Kaj konkretno pomeni? To, da število udeležencev več ne bo omejeno s številko (doslej 50), ampak s površino oziroma z medosebno razdaljo. Prav tako ne bo več več obveznosti pogojev, ki jih predpiše NIJZ (kot je veljalo izjemoma za zbiranje nad 50 oseb na organiziranih prireditvah in shodih).Odlok – tako vlada – bo dovoljeval zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.Pri tem bo še vedno treba upoštevati veljavne omejitve: število oseb v zaprtih prostorih bo omejena na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Tudi število oseb na prostem bo omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.Medosebna razdalja med udeleženci bo morala biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva, Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih bo obvezna uporaba zaščitnih mask.Vlada je z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprostila tudi sejemsko in kongresno dejavnost, in sicer pod pogojem testiranja zaposlenih, pri čemer bo moralo biti zagotovljeno tudi enosmerno gibanje obiskovalcev.S spremembami odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov pa je v določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih, dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, a mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.