Vlada v igre na srečo potiska še proračun

Prvotno obliko predloga novele zakona o igrah na srečo je zasul plaz kritik domače in celotne evropske strokovne javnosti. Jutri bodo poslanci glasovali o dopolnjenem predlogu novele. Ta sicer odpravlja nekatere pomankljivosti prvotnega predloga, a invalidske in športne organizacije ne skrivajo zadržanosti niti do popravljenega predloga. Ob liberalizaciji trga ponudnikov loterijskih iger pogrešajo zlasti presojo razmer na trgu in morebitnih družbenih posledic povečane ponudbe iger na srečo.