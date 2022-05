Vlada v odhajanju bi odpoklicala še več veleposlanikov

Vlada v odhajanju je na današnji dopisni seji predlagala odpoklic veleposlanikov Slovenije v Nemčiji, Bolgariji, Rusiji, Avstraliji, na Japonskem in na Poljskem. Predlog bo zdaj romal k predsedniku republike Borutu Pahorju.

V skladu s predlogom vlade bi se z 31. julijem tako končal mandat veleposlanice na Japonskem Ane Polak Petrič, ki iz Tokia pokriva še Filipine. Na isti datum naj bi se končal mandat veleposlaniku v Bolgariji Anžeju Frangešu. Z 31. julijem naj bi se prav tako končal mandat veleposlaniku v Nemčiji Francu Butu.

Boženi Forštnarič Boroje, veleposlanici na Poljskem, ki iz Varšave pokriva še Litvo in Estonijo, naj bi mandat tudi prenehal 31. julija. Mandat veleposlanika v Rusiji naj bi 31. julija zaključil še Branko Rakovec, ki iz Moskve pokriva še Belorusijo, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan. Z 31. julijem naj bi mandat prav tako zaključil veleposlanik v Avstraliji Jurij Rifelj, ki iz Canberre pokriva še Indonezijo, Malezijo, Novo Zelandijo in Združenje držav Jugovzhodne Azije (ASEAN).

Gre za novo v nizu odločitev odhajajoče vlade o odpoklicih in imenovanjih veleposlanikov Slovenije. Tem potezam sicer nasprotujejo v strankah, ki bodo tvorile najverjetnejšo novo vlado. V Gibanju Svoboda so Pahorja tudi že pozvali, naj počaka s predlaganimi imenovanji, češ da so novi kandidati preveč politično povezani z dosedanjo vlado, a je Pahor doslej ostal gluh na njihove pozive.

V uradnem listu so bili 10. maja tako objavljeni predsednikovi ukazi o odpoklicu dosedanjih veleposlanikov v Italiji, Egiptu, Združenih arabskih emiratih ter na Danskem in Slovaškem. Objavljeni so bili tudi ukazi o postavitvi novih veleposlanikov v Koebenhavnu, Kairu, Abu Dabiju, Bratislavi, v Bruslju in Seulu.

Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je minuli teden povedal, da če Pahor teh pozivov ne bo upošteval, bodo potem sprožili postopke za njihov odpoklic in menjavo. »Pričakujemo njegovo razumevanje tega, da vlada ne more izvajati zunanje politike z veleposlaniki, ki bi se temu upirali,« je v posebni oddaji Studio 9. maj v Slovenskem mladinskem gledališču dejal Golob in dodal, da je to popolnoma legitimna poteza, ki jo lahko izvede katerakoli vlada.

Predsednik Pahor je sicer tovrstne pozive zavrnil že februarja. Odlog imenovanja kariernih veleposlanikov v okviru redne rotacije bi bil po njegovih ocenah neutemeljen in bi škodoval nemotenemu delu slovenske diplomacije in uveljavljanju zunanjepolitičnih interesov države v mednarodni skupnosti.