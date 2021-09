Vlada z novim predlogom zakona o debirokratizaciji

Vlada je na današnji dopisni seji določila in DZ poslala novo, dopolnjeno besedilo predloga zakona o debirokratizaciji. Besedilo prinaša nekatere popravke, cilj predloga pa ostaja enak, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.V novem besedilu so črtane nekatere določbe in osveženi podatki o trenutnem ministru za pravosodje, opravljena potrebna preštevilčenja in osvežen 69. člena, ki se nanaša na že veljavne predpise, ki se z dnem začetka veljavnosti zakona še niso začeli uporabljati, saj je v nekaterih primerih uporaba teh zakonov že nastopila, so zapisali.Cilj predloga po navedbah urada ostaja enak, to je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja.Predlog tako vsebuje vsebinske ukrepe za debirokratizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev vlade. V prvi skop ukrepov sodijo spremembe in dopolnitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje. V drugi sklop ukrepov sodijo prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo.Cilj predloga je tudi preko krepitve spoštovanja načel pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo in ter jasnosti in določnosti predpisov prečistiti slovenski pravni red ter v Sloveniji okrepiti vladavino prava.»Cilj zakona je v pravni red uvesti mehanizme, ki bodo preprečevali nadaljnje kopičenje kategorije veljavnih predpisov, ki se ne uporabljajo, ter očistiti pravni red konzumiranih in obsoletnih predpisov za nazaj,« so zapisali.Poslanci bodo prvo obravnavo o predlogu zakona o debirokratizaciji opravili v sredo, za kar imajo rezerviranih sedem ur razprave.