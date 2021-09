Vladanje z odloki mimo ustavnega reda

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden je največ razburjanja v javnosti povzročil vladni odlok, da bo delo v javni upravi mogoče samo za tiste, ki so covid-19 preboleli ali so cepljeni. A je bila odločitev, kot že večkrat do zdaj, precej rokohitrska (čeprav bolezen hromi državo že leto in pol), saj je ostalo veliko odprtih vprašanj, kaj bo s tistimi, ki pogoja PC ne bodo izpolnjevali, delo od doma pa ne bo mogoče. O spornih ukrepih vlade, ki temeljijo na odlokih (teh je že prek 2700), so svoje mnenje povedali pravni strokovnjaki Mitja Pavčič, Nataša Pirc Musar in Rajko Pirnat.