Vladni fiasko se nadaljuje

Včeraj se je iztekel rok za prijavo na nov poziv ministrstva za pravosodje, v katerem so 15 dni čakali na morebitne kandidature za evropske delegirane tožilce. Kot je znano, je vlada s sklepom, ki je po oceni pravne stroke nezakonit, prvi postopek izbire razveljavila.



Na vložišče pravosodnega ministrstva po naših informacijah doslej še ni prispela nobena kandidatura za evropskega delegiranega tožilca. Na ministrstvu pa sicer dopuščajo možnost, da bo kakšna prispela s pošto v roku dveh ali treh dni, kolikor je rok Pošte Slovenije za dostavo pisemskih pošiljk.



Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je pred iztekom roka izrazil upanje, da bo odziv tožilcev na nov razpis pozitiven oziroma da se bodo interesenti odzvali nanj, prav tako pa, da bo državnotožilski svet vendarle spremenil stališče in opravil nov postopek izbire.

Ista kandidata še enkrat?

Na prvi razpis so se, kot je znano, prijavili trije tožilci, od njih je državnotožilski svet vladi v imenovanje predlagal dva, Denisa Oštirja in Tanjo Frank Eler. Neuradno naj kandidata zaradi svojega preteklega dela ne bi bila po godu predsednika vlade Janeza Janše, uradno pa naj bi se v postopku izbire zgodile nejasnosti.



Po nekaterih informacijah sta se Oštir in Frank Elerjeva odločila za ponovno kandidaturo.



Državnotožilski svet, ki je pristojen za postopek izbire tožilcev, je – kot smo pisali – ocenil, da je tako kot vladni sklep o neimenovanju izbranih dveh kandidatov nezakonit tudi novi poziv k vložitvi kandidatur. Iz njegovega pisnega stališča je tudi razvidno, da o morebitnih novih kandidaturah za evropska delegirana tožilca državnotožilski svet sploh ne bo odločal, s tem pa je tudi že seznanil glavno evropsko tožilko Lauro Kövesi. Ali bo morebiti spremenil stališče, ni znano.



Dogovor med Slovenijo in Evropskim javnim tožilstvom sicer je, da se mu pošlje le dva pri nas izbrana kandidata, saj kolegij Evropskega javnega tožilstva ne bo opravljal postopka izbire med več imeni, ki bi jih morebiti poslali iz Slovenije.



V novem pozivu za zbiranje kandidatur, ki ga je pripravil Anže Erbežnik, sekretar na pravosodnem ministrstvu, ki je po kratkem stiku z ministrom Dikaučičem le po treh tednih opravljanja funkcije državnega sekretarja spisal odstopno izjavo, ni navedeno število kandidatur, ki jih pričakujejo.



Predsednik vlade Janez Janša je glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev izjavil, da bodo zadeve urejene do jeseni, za zdaj pa ne kaže, da se bo zaplet razrešil, ko si je zamislil premier.

Ministrstvo najprej proti, nato v nov razpis

Pri tem velja spomniti, da je ministrstvo za pravosodje pred odločitvijo vlade o novem razpisu in protestnim odstopom tedanje pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič, ki je sledil odločitvi vlade o neimenovanju Frank Elerjeve in Oštirja, pripravilo strokovno mnenje.



Iz njega je razvidno, da je ministrstvo nasprotovalo sklepu vlade, da se ne bo seznanila s predlogom državnotožilskega sveta za imenovanje dveh izbranih evropskih delegiranih tožilcev. Ministrstvo se ne strinja, so zapisali 25. maja, z argumentacijo, da se prvi javni poziv šteje za neuspešnega.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: