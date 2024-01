Vlado Kreslin - še nikoli tako visoko

»Včasih, redkokdaj se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, da je najlepši žarek, ki tebe zbudi, ko si ga odgrneš z oči.« Tako je točno opoldan v novem jutru zapel Vlado Kreslin, še nikoli ni pel tako visoko, z najvišje točke piranskega zvonika, tik ob nadangelu Mihaelu.

Kreslinov novoletni kratki koncert s piranskega zvonika je postal že tradicionalen, saj je letos Pirančanom in vsem turistom s tega mesta zapel četrtič. V prejšnjih treh novoletnih opoldanskih jutrih je pel z razgledne ploščadi zvonika, točno tam, kjer so nameščeni vsi zvonovi. Letos se je Vladu ponudila edinstvena priložnost, da zapoje na najvišji točki zvonika, tik ob trimetrskem bronastem nadangelu. Podjetje Viba je namreč postavilo zidarski oder prav do vrha, ker bo podjetje Gnom v naslednjih mesecih prenovilo pošteno načet zvonik sv. Jurija iz prve polovice 17. stoletja. »To bo največji prenovitveni zalogaj v enem kosu, saj smo morali za prenovo zbrati približno pol milijona evrov,« je nadvse ponosen na spomeniškovarstveni projekt, ki se začenja ob piranski župnijski cerkvi sv. Jurija.

Čeprav je Kreslinov nastop kratek (med dvema zvonjenjema), vsa leta pritegne in navduši obiskovalce Pirana in domačine. Sam stolp je visok 46 metrov in se pne približno 80 metrov nad Tartinijevim trgom ali morsko gladino. Vlado Kreslin je bil po nastopu vesel podviga, da si je upal povzpeti tako visoko, saj se oder nekoliko maje, še bolj pa učinkujeta strah in vrtoglavica ob pogledu na povsem majhen Piran daleč spodaj.

Pirančani in mimoidoči so Vladu vpili, naj zapoje Od višine se zvrti. On pa jim je ne preveč na glas odgovoril: »Saj že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse.« Kasneje je dodal: »Morate upoštevati, da sem doma z ravnice in da je to res visoko. Prav gotovo ne bom nikoli pel višje.« Potem pa je urezal njegovo najbolj povezujočo med Goričkim in Piranom: »Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imeniten zdim. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, čez gore, ravan, seže mi pogled z Goričkega v Piran.«

Danes so v Piranu priredili tudi novoletno kopanje v morju. Toda morje ni tako mrzlo, kot je včasih bilo, zato novoletno kopanje tokrat ni bilo ravno velik izziv. Oceanografska postaja Vida mu je danes ob 13. uri namerila 13,7 stopinje Celzija. Precej nad dolgoletnim povprečjem.