Vložena zahteva za preiskavo političnega vmešavanja v delo policije

Skupina opozicijskih poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem (LMŠ) je vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo policije, in sicer za obdobje od 13. marca lani do odreditve parlamentarne preiskave.Pod zahtevo se je podpisalo 39 poslank in poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB. Zahtevajo parlamentarno preiskavo za ugotovitev »dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov.Med nosilci javnih funkcij izpostavljajo notranjega ministra Aleša Hojsa in člane njegovega kabineta ter predsednika vlade Janeza Janšo in člane njegovega kabineta.S preiskavo želijo med drugim ugotoviti, ali se vodstvo ministrstva za notranje zadeve politično vmešava v konkretne predkazenske in druge postopke, ter ali so funkcionarji in zaposleni v policiji podvrženi nedopustnim političnim pritiskom, ki vplivajo na njihove odločitve.Eden od namenov preiskave je tudi ugotoviti, ali Nacionalni preiskovalni urad (NPU) deluje avtonomno in nosilci javnih funkcij, ki za to niso pristojni, ne posegajo v njegovo avtonomno delovanje in ne vršijo političnega pritiska.Prav tako želijo s preiskavo ugotoviti, »ali politično motivirano kadrovanje poteka z namenom podreditve slovenske policije (predvsem NPU) interesom in volji« članov aktualne vlade in posameznih političnih strank.V obrazložitvi zahteve predlagatelji opozarjajo na kadrovske poteze vladajoče koalicije v policiji, posebej izpostavljajo dogajanje na NPU. Kot so zapisali, je po številnih kadrovskih menjavah danes jasno, da vse ključne položaje v slovenski policiji zasedajo kadri vladajoče SDS.Ob tem pa so v policiji, kot so navedli, našli tudi »nov način umika spornih kriminalistov ali vodij preiskav, ki bi lahko ogrozili interese SDS - ustanavljanje delovnih skupin.«Ministru Hojsu predlagatelji očitajo tudi poseganje po drugih načinih za nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih institucij. »Seznam spornih ravnanj ministra in njegovih sodelavcev je precej dolg,« so zapisali.V obrazložitvi pa so še pojasnili, da zahtevo za odreditev omenjene parlamentarne preiskave vlagajo zato, ker menijo, da je potrebno uporabiti vse demokratične mehanizme, da se prepreči popolno politično podreditev policije.