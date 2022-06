Spremembe zakona o nalezljivih boleznih brez vseh koalicijskih podpisov

Koalicija je po začetnih nesoglasjih v parlamentarno proceduro vložila spremembe zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki so ga pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije. To so kljub pomislekom SD storili s podpisi 48 poslancev. Umanjkali so torej podpisi poslanca Gibanja Svoboda Bojana Čebele, ki naj bi ga – kot pravijo – po pomoti izpustili in tudi treh poslancev SD Meire Hot, Bojane Muršič in Damijana Zrima. V SD so namreč želeli ne le da bi spremembe vložilo ministrstvo za zdravje, ampak tudi da bi sprejemanje predloga potekalo po rednem in ne hitrem postopku.

Predlog zakona je bil vložen že v prejšnjem mandatu, pri čemer je bila predlagateljica tudi sedanja prva podpisana Janja Sluga. Pripravili so že javno predstavitev, ki so se je udeležili tudi strokovnjaki – to so v SD zdaj želeli ponoviti –, a so nadaljevanje postopka nato prekinile volitve, po katerih je predlog končal svojo parlamentarno pot še pred končno obravnavo. Predlog zakona o nalezljivih boleznih zato vlagajo znova z malenkostnimi popravki, kar so po besedah Janje Sluga uskladili tudi s Pravno mrežo za varstvo demokracije.

Spremembe so sicer nujne, saj je ustavno sodišče ocenilo, da zakon o nalezljivih boleznih ni skladen z ustavo. Vladi namreč daje preširoka in premalo določena pooblastila pri sprejemanju ukrepov za zamejitev epidemije. »Kot pravniki smo se čutili dolžni, da smo ob vseh ustavnih odločbah nekaj naredili,« je ob javni predstavitvi sprememb povedal Matija Urankar iz Odvetniške pisarne Senica, ki je sodeloval pri pripravi novele, s katero bi določili, da bi bili ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo, določili pa bi tudi pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.

Prvopodpisana Janja Sluga pričakuje, da bodo spremembe zakona potrjene še pred parlamentarnimi počitnicami. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pripravljavcem sprememb zakona o nalezljivih boleznih se je zdelo nujno vključiti tudi varovalko s parlamentarnim nadzorom. A prav ta varovalka, da bi se s podaljševanjem uredbe vlade moral strinjati parlamentarni odbor za zdravje, je do zdaj sprožala več pomislekov, zato so se v koaliciji tudi na željo SD in Levice v dvotedenskih usklajevanjih dogovorili, da bo o podaljšanju odločal ves državni zbor. Za ukrepe, ki bi jih vlada želela podaljšati čez 30 ali več kot 60 dni, bo za potrditev sklepa zadostovala navadna večina, nato pa bo potrebna absolutna večina vseh poslancev.

Janja Sluga pričakuje, da bodo spremembe zakona potrjene še pred parlamentarnimi počitnicami. Za morebitne ukrepe si vlada, ki za zdaj sicer zagovarja stališče, da se bo s koronavirusom treba naučiti živeti, želi podlage. Kljub morebitnim pomislekom, da bi parlamentarni nadzor lahko pomenil kršitev ustavnega načela delitve oblasti, pa vztraja, da je takšen nadzor več kot upravičen, ko gre za posege v človekove pravice. Poslanka pojasnjuje, da gre za spremembe, ki naj bi veljale krajši čas, saj na ministrstvu za zdravje do konca leta načrtujejo pripravo povsem novega zakona o nalezljivih boleznih.