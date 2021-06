Vodstvi dveh sindikatov napovedujeta stavko proti vodstvu UKC

Vodstvi sindikata ljubljanskega UKC in Sindikata zdravstva Slovenije sta se preoblikovali v stavkovna odbora in bosta začeli priprave na napoved ter izvedbo stavke. Vodstvu bolnišnice očitata enostranske poteze in ignoriranje dialoga pri pripravi sistemizacije delovnih mest. Vodstvo očitke zavrača, poroča TV Slovenija.



»Najhuje je, da tistim, ki že tako prejemajo nizke plače, te še dodatno znižujejo. Ljudje dobivajo nove pogodbe o zaposlitvi s preklicem stare in še vedno delajo na istih delovnih mestih,« je za televizijo poudaril Andrej Dočinski, predsednik Sindikata zdravstva Slovenije. »Če bomo šli v tej smeri, ne vem, kdo bo septembra še delal,« je dodal.



Da se implementacija sistemizacije v predlagani obliki in obsegu ne sme izvesti, saj bi v temelju ogrozila delovanje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je zapisano tudi v sklepu izredne seje strokovnega sveta UKC.



V vodstvu obljubljajo, da bodo predloge sindikatov preučili. Pravijo, da so s sistemizacijo delovnih mest začeli leta 2016, po prejemu odločbe inšpektorata za javno upravo. Dodali so, da je sodelovanje s predstavniki sindikatov nujno, tako za zavod kot za zaposlene, je še poročala TV Slovenija.

