Vodstvo Košakov obžaluje ravnanje zaposlenih, večje nepravilnosti zanika

Na posnetek iz mariborske klavnice podjetja Košaki, ki ga je objavilo društvo AETP, in na naša novinarska vprašanja se je vodstvo Košakov odzvalo z izjavo za javnost.

V njej so zapisali, da so predani in skrbijo tako za potrošnika kakor za »spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi«. V družbi si »nenehno prizadevajo« za spoštovanje nacionalnih predpisov in predpisov Evropske unije, k čemur jih zavezujejo tudi standardi kakovosti, ki jih imajo vpeljane za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti živil.

Pravijo, da redno izvajajo kontrole sodelavcev, prav tako pa spoštovanje predpisov zagotavljajo inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so »vedno prisotni ob zakolu živine«.

V podjetju, katerega direktor je Sven Udovič, so priznali, da je »iz objavljenega posnetka razvidno, da v prizadevanjih nismo vedno v celoti uspešni«, kar obžalujejo. Pojasnili so, da v podjetju z »rednimi izobraževanji in preizkusi znanj« skrbijo, da sodelavci, ki ravnajo z živalmi, imajo ustrezna znanja in spretnosti za to. V zadnjem letu so po navedbah izvedli 16 internih in tri zunanja izobraževanja sodelavcev. »Če ugotovimo neustrezno ravnanje, sodelavce tudi ustrezno sankcioniramo,« so zapisali.

Prašiči v plinski komori FOTO: Zajem Zaslona/društvo AETP

Ob koncu so poudarili, da »tudi predstavniki društva AETP, ki so izpostavili domnevno sporno ravnanje, ugotavljajo, da iz posnetkov ne izhajajo večje nepravilnosti ter proces poteka po ustaljenih postopkih in praksah, ki jih nalaga zakonodaja Evropske unije in podrejeno tudi domači predpisi.«

Na vodstvo smo naslovili tudi vprašanja, na katera pa odgovorov nismo prejeli. Zanimalo nas je:

- ali je omamljenje goveda s strelno napravo s penetrirnim klinom v vrat – kot je razvidno na enem posnetku « v njihovi klavnici dovoljeno? Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu, ki je sicer prenehal veljati decembra 2019, omamljenje v vrat pri govedu namreč prepoveduje;

- koliko živali na leto zakoljejo v klavnici ter