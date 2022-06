Vodstvo RTVS presenečeno nad nadaljevanjem stavke

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je presenečeno nad napovedanim nadaljevanjem stavke novinarskega sindikata RTVS. Kot so še zapisali v današnji izjavi za javnost, so namreč v času stavkovnih pogajanj ponudili številne predloge za uresničitev stavkovnih zahtev.

»V vodstvu obžalujemo, da je novinarski sindikat z zaostritvijo stavkovnih aktivnosti iskanje rešitev za pogajalsko mizo raje zamenjal za ulico ter zavod in njegove zaposlene oddaljil od skupnega cilja, tj. ustvarjanja kakovostnih informativnih vsebin,« so še zapisali v vodstvu RTVS. Po njihovih navedbah so v času stavkovnih pogajanj na šestih sestankih ponudili »številne predloge za uresničitev stavkovnih zahtev«, ki pa jih v stavkovnem odboru niso sprejeli. Ob tem so predlagali konkretne rešitve za kadrovsko stisko v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS), s katerimi bi omogočili boljše delovne pogoje za zaposlene.

Protest v podporo zakonu o RTV V ponedeljek bo ob 17. uri protest v podporo zakonu o RTV, ki ga je na prvi seji državnega zbora kot prvopodpisana vložila nekdanja novinarka RTV Mojca Šetinc Pašek.

»Vodstvo je namreč novinarskemu sindikatu predlagalo, da bi izvedli javne razpise za deset novih zaposlitev v informativnem programu TVS, s čimer so se strinjali tudi uredniki uredništev tega programa. S tem bi lahko takoj razbremenili zaposlene v informativnem programu televizije, ki vsak dan ustvarjajo pomembne oddaje, kot so Dnevnik, Odmevi in druge. Če bi stavkovna stran sprejela ponujeni predlog vodstva RTVS, bi bila v veliki meri razrešena ena ključnih stavkovnih zahtev, to je kadrovska politika,« so še zapisali.

Z željo po zagotavljanju novinarske avtonomije in neodvisne uredniške politike, kar je bila ena od zahtev sindikata, so v vodstvu privolili v ustanovitev posebne delovne skupine, ki bi preverila domnevne kršitve standardov informativnega programa. Ta bi nato pripravila strokovno mnenje, na podlagi katerega bi nadalje izvedli konkretne ukrepe.

V Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS pa opozarjajo, da »generalni direktor javnega zavoda Andrej Grah Whatmough s svojimi pomočniki in z zgrešeno programsko politiko nadaljuje razgradnjo javnega medija in krni ugled javne radiotelevizije v javnosti«. Nazadnje je v javnost prišla novica, da namerava vodstvo krčiti dopisniško mrežo v tujini z ukinitvijo dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenjem dopisništva v Bruslju. Po drugi strani naj bi po današnjih navedbah časnika Večer nameravali vzpostaviti dopisništvo v tajski prestolnici Bangkok.

Zaposleni na RTVS so na težave z opozorilno stavko opozorili že 23. maja, ko so za uro prekinili delo in se zbrali pred stavbo TVS. Zahtevali so novinarsko avtonomijo in socialni dialog, umik škodljivih sklepov programskega sveta, dogovor o kadrovski politiki ter pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS.

Z željo po zagotavljanju novinarske avtonomije in neodvisne uredniške politike, kar je bila ena od zahtev sindikata, so v vodstvu privolili v ustanovitev posebne delovne skupine. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ker dogovora o stavkovnih zahtevah kljub pogajanjem z vodstvom RTVS še ni, se je stavkovni odbor v sredo odločil za nadaljevanje stavke v ponedeljek od 14. do 23. ure. V tem času bo tudi seja programskega sveta zavoda. Pred stavbo DZ bo na Trgu republike v Ljubljani ob 19. uri javni shod, na katerem bodo zahtevali nujno ukrepanje za ohranitev javnega servisa tudi od zakonodajalca.

V vodstvu RTVS so danes napovedali, da bodo kljub stavki delo organizirali tako, da bodo gledalcem, poslušalcem in bralcem zagotovili ustavno pravico do obveščenosti.