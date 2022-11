Vojaki v nov spor z državo

V nadaljevanju preberite:

V decembru se bodo pripadniki Slovenske vojske na straži in ob varovanju meje menjavali dvakrat na dan, in ne več na sedem oziroma pet dni kot doslej. Novi način rotacij so uvedli, da bi vojakom zagotovili po zakonu predpisanih 12 ur počitka, zaradi bolj pogostih rotacij pa vojski zmanjkuje vozil, zato se bodo morali vojaki na stražo peljati s svojimi vozili. In tako je nastal nov sindikalni spor.