»Vojna« napoved Trboveljčanom zaradi Ceroza

Delovna mesta na Cerozu ogrožena

Sodišče zavrnilo izstop Trboveljčanov



Laži in zavajanja

Nerealna vrednost infrastrukture

Trboveljčani mešane komunalne odpadke namesto na skupno deponijo Unično od včeraj vozijo v Simbio Celje. »To je poskus vnosa t. i. ad hoc rešitev in trumpizma v Zasavje, s katerim se dobesedno vzpostavlja vprašanje trenutnega dobra, ki ga lahko človek pridobi ne glede na dolgoročne posledice. Občina Trbovlje jih bo gotovo imela, tudi Ceroz in vse druge občine ter naši občani.«Tako je litijski županna konferenci za novinarje označil odločitev trboveljskega občinskega vodstva z županjo Jasno Gabrič na čelu, da po petnajstih letih enostransko zapusti družbo za ravnanje z odpadki Ceroz oziroma odpadke vozi drugam – ne da bi prevzela tudi del obveznosti, ki odpade nanjo kot na največjo lastnico in družbenico Ceroza.Da bo Komunala mešane komunalne odpadke prenehala voziti na skupno deponijo, so Trboveljčani drugim družbenicam v Cerozu – občinam Zagorje, Hrastnik, Radeče in Litija - javili pretekli teden. »S tem občina in Komunala kršita določbe sklenjenih pogodb, ki niso odpovedane in niso prenehale, povzročata materialno škodo in neodgovorno ogrožata delovna mesta na Cerozu. Podjetje izpada ne more nadomestiti čez noč,« je dejal, hrastniški župan. Na Cerozu ima delo 34 ljudi.Že decembra smo poročali, da Trboveljčani po odločitvi sodišča do nadaljnjega ostajajo družbeniki zasavskega Ceroza. Okrožno sodišče v Ljubljani je decembra 2019 sicer izdalo sklep o izbrisu Trboveljčanov s seznama družbenikov Ceroza, a so se druge štiri občine na to pritožile in uspele. Na to pa so se pritožili Trboveljčani, le da so pogoreli; njihovo pritožbo je sodišče zavrnilo. A Trboveljčani pri odločitvi, da smeti vozijo drugam, vztrajajo.Z »ločitvijo« župani občin Zagorje, Hrastnik, Litija in Radeče nimajo težav, pravijo. Imajo pa jih s trboveljskim nespoštovanjem sodišča, zakonodaje in sklenjenih pogodb.»Ob 9000 tonah skupnih zalog odpadkov RDF reči, da ne boš nič plačal, je najmanj nekorektno do občine Hrastnik, kjer je deponija, do občanov in do drugih občin - družbenic v Cerozu. Strah me je za Trboveljčane, da bodo prej ali slej dobili račun,« je bil danes kritičen radeški županŠe ostrejši je bil litijski kolega Rokavec, ki je dejal, da je tudi Litija v začetku leta 2019, ko je bil Ceroz v najhujših težavah, imela na voljo »veliko privlačnih ponudb za odvažanje odpadkov«: »A mi smo se jasno odločili, da se igric ne gremo. Če je bilo marca 2019 odločitev občinskega sveta Trbovlje, da izstopijo, še razumeti kot spontano reakcijo v negotovem času za Ceroz, pa so odločitve v januarju 2021 zagotovo izraz zavestnega in grobega kršenja medobčinske pogodbe, odlokov in ostalih dokumentov v zvezi s skupnim projektom Ceroz. Gre za jasno evidentne laži županje Gabrič, ki je zlasti o vrednosti podjetja in opravljenih cenitvah zavajala javnost, svoje svetnike pa tudi o prenehanju možnosti za odlaganje odpadkov na Unično v letu 2022. Življenjska doba deponije je najmanj še za pet do osem let.«Zaradi postopkov Jasne Gabrič, ki je na novinarsko konferenco niso povabili, bodo Hrastničani, Zagorjani, Radečani in Litijani za to, da zaščitijo premoženje Ceroza in interese svojih občanov, kot pravijo, uporabili vsa pravna sredstva. Funkl vseh korakov še ne želi razkriti. Neuradno naj bi že pripravljali tudi odškodninske zahtevke, saj »mora vsaka občina prevzeti svoj del odgovornosti«. »Temu se je nemogoče ogniti tako, kot to počne občina Trbovlje. Težko pa se je pogovarjati, ko nekdo laže, zavaja in prireja podatke,« je ogorčen Funkl. Zagorski župan Matjaž Švagan je trboveljsko potezo označil za »največji udarec Zasavju kot regiji v zadnjih tridesetih letih«.Funkl je na novinarsko vprašanje, katere laži očitajo Gabričevi, našteval: »Ob skupni investiciji ter ustanovitvi podjetja je bil cilj vseh občin, da se odlagalno polje na Uničnem uporablja do zapolnitve. Po ocenah podjetja je tam prostora še za pet do osem let. Zato je nasprotna trditev občine Trbovlje zavajanje in argument iz obupa. Občina Trbovlje očita drugim občinam, da smo poleg odvzema infrastrukture od občine Trbovlje zahtevali še pet milijonov evrov. To je absolutno zavajanje. Skupaj smo izbirali cenilca, ki ga je predlagala občina Trbovlje. S postopkom cenitve se ostale občine nismo strinjale in v roku smo jo zavrnili. Vrednost infrastrukture je bila nerealna. Trboveljčanom pa smo rekli 'Če stojite za temi cenami, pooblastimo občino Trbovlje, da proda celotno infrastrukturo, ker bi z izkupičkom sanirali vso okoljsko situacijo na Uničnem in vse občine bi imele daleč najcenejšo storitev ravnanja z odpadki'. Tudi trboveljska ocena, da so naša izhodišča narejena čez palec, niso resnična, narejena so po knjigovodskem stanju v podjetju.«Vse štiri občine so za občino Trbovlje pripravile tudi predlog sporazumnega razhoda. »A občina Trbovlje ne pristaja, da je soodgovorna za sorazmeren delež za odvoz odpadkov RDF. Prav tako so želeli s Ceroza oditi brez obveznosti za zapiralna dela in še marsikaj drugega. Če nimamo skupnih pogledov in občina Trbovlje beži od svojih obveznosti, je drugače kot s pravnimi sredstvi zadevo nemogoče rešiti,« je prepričan Funkl.