Vojna z mediji uvršča Slovenijo ob bok Madžarski, Poljski in Srbiji

Dejan Verčič, komunikolog in prvi direktor STA



Vprašanje, ki si ga torej moramo postaviti, se glasi: kako preprečiti izgubo polne svobode in trdne demokracije, da ne bi postali enaki Madžarski, Poljski in Srbiji? Niti slučajno še nismo tam in prav zato je treba pripraviti načrt za okrevanje in odpornost javnih medijev in novinarstva, brez katerih ni ne človekovih pravic, ne političnih svoboščin in ne demokracije, ki nam jih jamči uSTAva.

​Indeksi svobode so se obrnili navzdol

Osrednja fronta Janševe vojne z mediji je zdaj STA.

Sovražnost politikov do novinarjev ni več omejena le na avtoritarne države.

Med postsocialističnimi državami je Slovenijo prehitela Estonija.

Igor Pirkovič, član Združenja novinarjev in publicistov



Med mediji in politiko, od katere naj bi bili prvi ločeni, je meja vse bolj zabrisana. Politika se v medijih počuti domače. Imamo desne medije s precej omejenim vplivom, ki priznavajo, kam spadajo, in imamo medije, ki so vidno naklonjeni levi politični agendi, a o tem nočejo niti slišati. Prvi so v svoji politični opredeljenosti bolj transparentni, drugi, in teh je velika večina, se glede istega sprenevedajo.

Demokracija in njeni mediji bodo obSTAli ali padli skupaj. FOTO: Jure Eržen/DELO

Demokracija in njeni mediji obstanejo ali padejo skupaj

848

članov šteje največje slovensko cehovsko združenje Društvo novinarjev Slovenije

Letošnji svetovni dan svobode medijev je v Sloveniji verjetno najpomembnejši od osamosvojitve do zdaj. Medijem, katerih vodilo so resnicoljubnost, objektivnost in profesionalno novinarsko poročanje, je predsednik vladenapovedal vojno. Osrednja fronta te vojne, tudi na očeh evropske javnosti in bruseljskih institucij, je trenutno Slovenska tiskovna agencija (STA), ki se je zaradi vladnega kršenja lastne protikoronske zakonodaje znašla na robu propada.»Janez Janša je bil še vsakič, ko je prišel na oblast, v vojni z mediji. Razlika je, da si je v prejšnjih mandatih medije poskušal na silo podrediti, zdaj pa hoče nekatere očitno preprosto uničiti. Najprej je vlada z zakonodajo hotela uničiti javno radiotelevizijo, zdaj s finančnim izčrpavanjem uničuje STA,« vladni odnos do medijev oriše, predstojnik katedre za novinarstvo na FDV.Prodnik ugotavlja, da je Janša postal v svojih napadih radikalnejši, saj navsezadnje zdaj redno napada tudi osrednje mednarodne medije in novinarje, ki so postali pozorni nanj: »To je povsem v skladu z njegovo politično radikalizacijo, saj se je dokončno odmaknil od desne sredine k avtoritarni desnici.«Pred nekaj dnevi je ameriška nevladna organizacija Freedom House objavila letno poročilo o stanju demokracije v tranzicijskih državah Srednje Evrope in Srednje Azije. V tem poročilu je Slovenija navedena kot svobodna in utrjena demokracija, čeprav ne več najboljša med postsocialističnimi državami – prehitela nas je Estonija.»Lahko bi rekli: 'Tudi prav.' Vendar ni. V poročilu je objavljena infografika, na kateri je na zemljevidu Srednje Evrope Slovenija izpostavljena v družbi Madžarske, Poljske in Srbije, od katerih nobena ni ocenjena za svobodno in utrjeno demokracijo. Slovenija je izpostavljena kot članica četverčka, ki širi nedemokratične prakse in protidemokratično alternativo zahodnemu razumevanju svobode in demokracije. To pa je skrb vzbujajoče,« opozarja dr., predstojnik oddelka za komunikologijo na FDV ter partner v družbi za poslovno svetovanje in komuniciranje Herman & partnerji.Tudi organizacija Novinarji brez meja ugotavlja, da sovražnost političnih voditeljev do novinarjev ni več omejena le na avtoritarne države v bližnji evropski soseščini, ampak je postala stalna praksa držav, ki veljajo za demokratične. »Slovenija pri tem ni izjema. V naši državi se že več let načrtno ustvarja klima sovraštva do medijev in novinarjev. Gre za ciljno voden proces, ki se v zadnjih letih stopnjuje, v njem pa prednjačijo mediji v lasti političnih strank,« ugotavlja upravni odbor Društva novinarjev Slovenije.»Kot vemo, je Janši v času od svojih prejšnjih vlad uspelo zgraditi lasten medijski ekosistem. Ta bi sčasoma lahko postal dovolj močan, da bi predstavljal dejansko alternativo tistim medijem, ki bi v njegovi vojni z mediji preživeli,« ugotavlja Prodnik in izpostavlja nujnost sprejetja sistemskih rešitev, saj potrebujemo novinarstvo, ki je brez teh političnih napadov v resni ekonomski krizi.»Avtoritarni um tistim medijskim institucijam, ki se mu ne podrejajo, pač ne priznava pravice do obstanka. V tem miselnem okviru morajo biti novinarji uslužni lakaji ali pa jih je treba diskreditirati, onemogočiti, uničiti,« značilnost slovenske vladne vojne z mediji strne Prodnik.»Vojna, ki jo vodijo proti predsedniku vlade in njegovi koaliciji, je v polnem teku. Če medijsko svobodo merimo z ostrino in količino puščic, usmerjenih proti aktualni oblasti, potem je medijska svoboda v Sloveniji absolutna,« pa ugotavlja Igor Pirkovič, član upravnega odbora Združenja novinarjev in publicistov. In nadaljuje: »Nihče, ki vsaj malo pozna slovenski medijski prostor, ne verjame navedbam, da so v Sloveniji novinarji preganjani, da skrivajo svojo identiteto, da so izpostavljeni pritiskom in tako naprej. Taki dokazi ne obstajajo, ker seveda nič od tega ni res.« V tej luči je po njegovem treba razumeti tudi medijsko pokrivanje 'vojne' med STA in vlado.»Boj za svobodo govora in komunikacijske pravice je bil dolg, in če je iz zgodovine kaj jasno, je to dejstvo, da nikoli ni izbojevan dokončno. Torej nič drugače, kot velja za druge pravice in svoboščine,« zaključi Prodnik s parafraziranjem Josepha Pulitzerja – demokracija in njeni mediji bodo obstali ali padli skupaj.