Vojski kroji načrte ustavno sodišče

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.



Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Slovenska vojska za to leto načrtuje opazno več dejavnosti kot lani. Na dolgem seznamu 76 različnih dogodkov s področja usposabljanja izstopa evropska vaja v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Nad celotnim letnim načrtom pa visita težka senca covida-19 in odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje zakona o investicijah v vojski.



V leto 2021, ki ga bo zaznamovala 30. obletnica slovenske samostojnosti, Slovenska vojska vstopa z ambicioznimi načrti. Načelnik generalštaba SV generalmajor Robert Glavaš je med drugim za letos napovedal nadaljevanje prizadevanj za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot osrednje bojne zmogljivosti SV, skrajšanje časa zaposlitve vojaka na sedem dni, okrepitev prispevka v EU in zvezo Nato, prilagoditev obsega in strukture vojske razvojnim potrebam.



Glavaš je napovedal še preoblikovanje strokovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter izrazil upanje, da bo prišlo do uveljavitve zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski, ki ga je ustavno sodišče začasno zadržalo.

Strategija bo, pozitivne ocene spet ne bo

Glavaš je napovedal še, da bo vojska letos izdelala svojo prvo vojaško strategijo, ki bo podlaga za načrtovanje prihodnjih nalog, kadrovske strukture in obsega ter tehnične opremljenosti vojske v spremenjenem varnostnem okolju. Med letošnjim predsedovanjem Svetu EU bo vojska nudila podporo državnim organom in pri organiziranju določenih dogodkov dejavno sodelovala.



Na vprašanje, ali bo letošnja ocena pripravljenosti vojske za delovanje v vojni kaj boljša kot prejšnja leta, ko je bila serijsko negativna, je Glavaš jasno odgovoril, da ne bo nič boljša, ker cela vrsta kriterijev, ki vplivajo na to oceno, ni bila izpolnjena.

Kako »fit« so vojaki, bo jasno po koncu covid krize

Poveljnik sil SV brigadir Miha Škerbinc je predstavil načrt vojaških vaj za letos, večina bo potekala na vojaških vadiščih in streliščih, nadaljevali pa bodo z lani začeto prakso usposabljanj tudi zunaj strogo vojaških območij. Najpomembnejša bo evropska vaja v zaščiti, reševanju in vojaški mobilnosti, na kateri bo med 16. in 28. oktobrom sodelovalo okoli 600 vojakov iz Slovenije in 18 partnerskih držav.



Vse, kar bo vojska počela letos, bo še vedno močno pod vplivom epidemiološke slike. Škerbinc upa, da pandemija ni preveč vplivala na fizično pripravljenost vojakov, kako pripravljeni so, pa bodo pokazali testi gibalnih sposobnosti, ki jih bodo lahko izvedli po koncu ukrepov proti covidu.