Bitka za prestižni mandat

V Novi Gorici, ki bo čez tri leta skupaj z italijansko Gorico postala Evropska prestolnica kulture (EPK), se bo pomerilo šest županskih kandidatov. Med njimi je tudi dosedanji župan Klemen Miklavič (Majda Smrekar in skupina volivcev), ki ima za seboj svoj prvi mandat. Predvolilne teme se sučejo predvsem okoli oživitve gospodarstva in potreb po stanovanjski gradnji.

Miklaviča bodo na tokratnih županskih volitvah izzivali direktor novogoriškega okrožnega sodišča Samo Turel (Gibanje Svoboda), občinski in državni svetnik Tomaž Horvat (SD), sicer carinski inšpektor, podjetnica in aktualna podžupanja Damjana Pavlica (SDS), nekdanji državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej (NSi) in upokojeni voznik ter sindikalist Andrej Pelicon (Levica). Za mestni svet pa kandidira 12 list.

Razvojna priložnost in čezmejna povezava

Med pomembne dosežke minulega mandata zagotovo šteje uspešna kandidatura Nove Gorice skupaj z italijansko Gorico za EPK 2025. Ta projekt, ki so ga sicer zastavili že pred Miklavičem, naj bi postal za obe mesti pomembna razvojna priložnost, obenem pa je že zdaj pospešil čezmejno sodelovanje. Občina je nedavno kupila območje za poslovno cono v Solkanu, zemljišča v Kromberku pa so v postopku prodaje podjetnikom. Med pridobitve je treba šteti tudi nov bazen, skupnostni center za ranljive skupine, obnovo največje osnovne šole in zgraditev 18 otroških in športnih igrišč.

Dosedanji župan je ob tem zastavil prenovo železniškega omrežja, stanovanjsko gradnjo in sodelovanje z novogoriško univerzo pri razvoju zelenih tehnologij. Občina je uredila krožno kolesarsko pot, ki se navezuje na novo jekleno visečo brv čez Sočo v Solkanu (čezmejni projekt EZTS GO). Kritiki pa poudarjajo prepočasno izpeljavo vseh zastavljenih načrtov in kažejo na napredovanje Ajdovščine, ki v zadnjem obdobju odpira številne podjetniške priložnosti. Predstavniki novogoriškega gospodarstva, ki so se minuli mesec udeležili posveta v organizaciji Italijansko-slovenskega foruma, so tudi poudarili, da pričakujejo večjo vključenost v projekt EPK 2025.

Pred meseci je slavilo Gibanje Svoboda

Gibanje Svoboda premiera Roberta Goloba, ki je slavilo na letošnjih spomladanskih državnozborskih volitvah, je doseglo najbolj prepričljivo zmago v Novi Gorici, kjer je Miklavičev predhodnik Matej Arčon (danes minister v Golobovi vladi) prejel skoraj 15.000 glasov (44 odstotkov vseh) in celo močno presegel Golobov rezultat v Ljubljani. Vprašanje je, koliko se bo ta rezultat odrazil tudi na lokalnih volitvah. Po pričakovanjih pa naj bi se končni boj zgodil prav med predstavnikom Gibanja Svobode Turelom in zdajšnjim županom Miklavičem.