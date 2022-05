DVK je napačno določila šest poslanskih mandatov

Pri dodatnem preverjanju izida volitev na državni ravni, ki ga je opravila neodvisna strokovna skupina, se je pokazalo, da so v Državni volilni komisiji (DVK) zaradi računalniške napake napačno izračunali šest poslanskih mandatov. Zaradi tega je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države.

Razdelitev števila mandatov po kandidatnih listah sicer ostaja enaka, spremenilo pa se je šest mandatov, ki se dodelijo kandidatom kandidatnih list v posameznih volilnih enotah.

Omenjeni mandati se bodo dodelili drugim kandidatom istih kandidatnih list, ki so kandidirali v drugih volilnih enotah. V stranki Gibanje Svoboda sta mandat prejela kandidata Franc Props (v volilni enoti 6000 Novo mesto) in Tine Novak (v volilni enoti 8000 Ptuj), nista pa ga prejela Tomaž Lah in Jurij Lep (volilna enota 7000 Maribor).

V Slovenski demokratski stranki – SDS sta mandat prejela Alenka Helbl (volilna enota 5000 Celje) in Dejan Kaloh (volilna enota 7000 Maribor), nista pa ga prejela Maja Kocjan (volilna enota 6000 Novo mesto) in Andrej Kosi (volilna enota 8000 Ptuj).

V stranki Nova Slovenija – NSi je mandat prejel Janez Žakelj (volilna enota 1000 Kranj), ni pa ga prejel Klemen Matko (volilna enota 5000 Celje).

V stranki Levica pa je mandat prejela Tatjana Greif (volilna enota 7000 Maribor), ni pa ga prejela Ana Černe (volilna enota 1000 Kranj).

Isti sistem leta 2014 in 2018 brez napak

V DVK so pojasnili, da informacijski sistem za podporo pri ugotavljanju izida oziroma razdelitve poslanskih mandatov, ki je bil sicer uporabljen tudi na državnozborskih volitvah leta 2014 in 2018, vsebuje napako v d'Hondtovem sistemu dodeljevanja mandatov. Zato je prišlo do nepravilnega izračuna v primeru, ko je ena od list po d'Hondtovem sistemu prejela osem ali več mandatov.

Na volitvah leta 2014 in 2018 se to ni zgodilo, zato se takrat ta napaka ni udejanjila in ni vplivala na izide. Na letošnjih volitvah pa sta dve listi, Gibanje Svoboda in SDS, dobili osem ali več mandatov, zato se je pripetila omenjena napaka.

Povzročila je, da se je pri dodeljevanju 81. mandata, ko je lista Gibanje Svoboda dosegla osmi dodatni mandat, vrstni red ponovil pri vseh listah, namesto da bi se samo pri tej listi. Preostalih sedem mandatov je bilo tako dodeljenih pravim listam, vendar kandidatom iz napačnih volilnih enot. Premešan je bil vrstni red volilnih enot, po katerih se dodeljuje mandate, so zapisali v DVK.

Napako so odpravili in ponovni izvedli izračune.

Državna volilna komisija je danes soglasno sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev poslancev v državni zbor, ki so bile 24. aprila. Zapisnik bo objavljen v uradnem listu, poleg tega pa ga bosta predsednik DVK Peter Golob in direktor DVK Dušan Vučko jutri predala predsedniku republike Borutu Pahorju.